Zandonà AIRnet Back Pro: Tecnologia innovativa, protezione certificata [LA PROVA]

Caerano di San Marco (TV) – La storia di Zandonà ha inizio nel 1985, anno in cui l’azienda si impegna con dedizione e costanza nella ricerca e sviluppo di soluzioni per il settore plastico ad indirizzo tecnologico. Lo studio e la realizzazione dei primi DPI, invece, vengono avviate nel 1997 fino ad arrivare alla commercializzazione dei prodotti a livello globale nel 2001. E’ questo “l’anno zero” per la realtà veneta che – con competenza e professionalità – continua con orgoglio a studiare, progettare e produrre esclusivamente in Italia i propri dispositivi di protezione individuale, tutti rigorosamente certificati.

AIRnet Back Pro: il paraschiena che mancava

Zandonà, azienda leader nel settore delle protezioni per i motociclisti, lancia sul mercato un prodotto innovativo, destinato a rivoluzionare il concetto di protezione. Dopo anni di ricerca e sviluppo, è stata trovata una soluzione a uno dei principali limiti delle protezioni tradizionali: l’eccessivo accumulo di calore e il seguente disconfort che ne deriva. Nasce così AIRnet Technology, un prodotto realizzato tramite struttura a doppio reticolo in una speciale mescola termoplastica con inserti in 3D-MESH a contatto con il corpo. La combinazione di questi elementi consente di avere il 64% della superficie composta da aria (esatto, avete capito bene!) per una ventilazione continua – anche sotto stress – e una drastica riduzione del calore percepito dal rider anche nelle condizioni di utilizzo più estreme.

AIRnet Tecnology: 64% Air – 100% Protection

Protezione ed ergonomia convivono in questo prodotto che al tatto sorprende per morbidezza e flessibilità: l’AIRnet Back Pro è ingegnerizzato per “proteggere senza farsi sentire”. Pur essendo da sempre la filosofia aziendale quella di creare prodotti confortevoli e comodi da indossare, è impressionante constatare come i tecnici Zandonà siano riusciti a raggiungere questo risultato. La certificazione CE EN 1621-2 di Livello 2 garantisce una elevata capacità di assorbimento degli urti senza però scendere a compromessi in quanto a comfort. Con AIRnet Technology l’ergonomia è centrale: le soluzioni integrate “Lateral Torsion System” e “Scapular Flex Zone” permettono al paraschiena di seguire i movimenti del corpo in modo naturale, adattandosi alle diverse posizioni di guida. Queste tecnologie eliminano rigidità e punti di pressione che potrebbero compromettere il movimento e il comfort, specialmente dopo varie ore di utilizzo. Con AIRnet, la protezione lavora in armonia con il corpo, non contro!

Il credo di Zandonà: la vestibilità avanzata

Il paraschinea AIRnet Back Pro adotta un sistema di taglie unico che combina l’altezza (X6, X7, X8) con il girovita (XS-XL). Consultando la tabella presente sulla pagina del prodotto, ogni utente ha la possibilità di scegliere la misura che meglio si adatta alla propria fisicità, ottenendo così un’aderenza perfetta del protettore al corpo che garantisca stabilità durante l’utilizzo e un altissimo livello di comfort reale. Il sistema taglie adottato da Zandonà è unico nel suo genere e permette a ogni pilota di ottenere un fit che possiamo definire “Tailor-Made”. Un ulteriore vantaggio sta nel limitatissimo spessore – contenuto in soli 15 mm – che colloca l’AIRnet Back Pro tra i paraschiena più sottili oggi in commercio. Lo spessore ridotto, unito alla struttura morbida, lo rende impercettibile durante la guida e ampiamente idoneo ad essere indossato sotto qualsiasi tipo di tuta o giacca.

Una intensa giornata a Misano con l’AIRnet Back Pro

Il Misano World Circuit ci attende per la prima tappa delle BMW Motorrad Track Day Experience: quattro appuntamenti su alcune delle piste italiane più belle nelle quali è possibile – grazie all’organizzazione del Pistard Racing Team, gestore dell’evento – provare i modelli più sportivi della gamma S ed M di Casa BMW. Facendo parte del team Pistard con il ruolo di istruttore/apripista, ho effettuato circa 16 turni da 20 minuti ciascuno, indossando il paraschiena per tutto il giorno. Dopo essermi consultato con i ragazzi di Zandonà ed avergli fornito le mie misure (187cm e una L come girovita), abbiamo optato per la taglia X8-L. Tenere questo prodotto tra le mani fa un effetto stranissimo, soprattutto se penso ai soliti “gusci” ai quali ero abituato: la mescola termoplastica è morbidissima mentre spallacci e chiusura in vita sono realizzati con materiali morbidi e confortevoli, caratterizzati da elastici che presentano un ottimo livello di resistenza. Una volta indossato e regolato, la struttura a doppio reticolo copia pedissequamente la curvatura della schiena e resta in posizione anche dopo aver compiuto i contorsionismi necessari ai quali tutti siamo abituati per “scivolare” dentro la tuta in pelle. Alle 9 entro in pista e sto in sella per un totale di quasi due ore consecutive. La prima cosa che apprezzo è il modo in cui il protettore segue i movimenti torsionali, così come la facilità con cui si adatta alla linea dorsale quando mi chiudo in carena per affrontare il rettilineo di Misano. È talmente leggero che, sotto la tuta, non lo sento nemmeno … eppure ha la certificazione di Livello 2 senza far riscontrare la rigidità tipica dei paraschiena tradizionali. La staccata in fondo al rettilineo porta all’ingresso della Variante del Parco che dà il via ad una serie di sei curve in rapida successione prima di tuffarci nel rettilineo che porta all’ingresso della Quercia: in questo tratto particolarmente “dinamico”, apprezzo sia la libertà di movimento che l’AIRnet Technology mi regala, quanto la sensazione di stabilità che comunica. Esco per una pausa senza mai togliermi la tuta e di conseguenza l’AIRnet Back Pro che, esattamente come farei con qualsiasi altro paraschiena, voglio tenere continuamente indossato. Rimango piacevolmente impressionato dal modo in cui il protettore gestisce il calore nel tempo: dopo svariate sessioni in circuito alternate a momenti di pausa e ad alcune attività nel paddock sotto il sole, inizio a percepire la sensazione di freschezza e ventilazione che permettono la dispersione veloce del calore corporeo, aiutandomi a rimanere asciutto a contatto con il sottotuta. Entro per altri due turni e poi mi fermo per la pausa pranzo, ancora una volta senza togliermi la tuta fino alla ripresa delle attività pomeridiane. Nel pomeriggio infilo 8 turni consecutivi alternati da due pause da 20 minuti ciascuna. Ormai sono assuefatto dall’AIRnet Back Pro e dalle sue doti di morbidezza, traspirabilità e, soprattutto, di comfort continuo che non degrada nel tempo, nemmeno all’innalzarsi delle temperature. Anche la sensazione di ventilazione è continua e la dissipazione del calore rimane chiaramente percepibile, soprattutto quando l’aria inizia a scaldarsi ed il corpo lo fa di conseguenza. A chiusura della giornata, facciamo un turno libero e rientriamo definitivamente ai box dove mi tolgo l’AIRnet Back Pro dopo averlo indossato per 9 ore consecutive!

Conclusioni e come va l’AIRnet Back Pro

Dopo aver condotto questo test mi sento di affermare che attualmente non c’è nulla di simile sul mercato. Niente che abbia una capacità di dissipazione del calore che sia minimamente paragonabile alla tecnologia AIRnet. La struttura a doppio reticolo rivoluziona completamente la gestione del calore, soprattutto dopo diverse ore di utilizzo, ed il sistema di flessione integrato copia esattamente le curve del corpo, anche nei movimenti più estremi, senza mai trasmettere la benché minima sensazione di rigidità. Il tutto considerando la certificazione CE EN 1621-2 di Livello 2. Se poi aggiungiamo che il suo ingombro contenuto in soli 15 cm di spessore gli permette di essere indossato sotto qualsiasi tipo di tuta o giacca, appare chiaro che il prodotto ideato da Zandonà è più unico che raro. In pista ha svolto un lavoro egregio e, nei momenti in cui mi sono aggirato a piedi nel paddock, si è comportato talmente bene da farmi dimenticare di averlo indossato. Nell’uso di tutti i giorni dobbiamo tener presente anche il plus di avere un prodotto completamente ripiegabile, aspetto che lo rende idoneo a molteplici utilizzi: comodo da trasportare nel borsone per la pista, è facilmente riponibile anche nel bauletto dello scooter quando lo si usa per il tragitto casa – ufficio. Esattamente, perché la protezione non è mai abbastanza e questo, in Zandonà, lo sanno molto bene.

Versione in prova: Zandonà AIRnet Back Pro X8 – L

Taglie disponibili: da XS a XL (da 70 a 114 cm)

Altezza Rider: 158-167 cm X6, 168-177 cm X7, 178-187 X8

Peso: 800 gr

Omologazione: CE Livello 2

Prezzo: 169,90€

Caratteristiche tecniche:

-Tecnologia Airnet

-Tecnologia Anti-Sudore

-Traspirante

-Vestibilità perfetta

-Utilizzo Stradale-racing

-Struttore doppio reticolo

-Pieghevole

-Prodotto in Italia

Informazioni:

Zandonà S.r.l.

Via Altivole 35/A

31031 Caerano di San Marco (TV) – Italy

info@zandona.net