Arai RX-7 EVO Schwantz e NOS NS-10 Heavy: i nuovi caschi top da BER Racing

Questa settimana BER Racing focalizza l’attenzione su un paio di caschi dall’alto impatto estetico, che si unisce a caratteristiche tecniche di prim’ordine, andando a beneficiare dell’elevato know-how, su fronte del comfort, della sicurezza e della protezione, di cui dispongono due produttori come Arai e NOS Helmets. I due caschi, entrambi disponibili nel catalogo di BER Racing e acquistabili online sul suo e-commerce, sono: Arai RX-7 EVO Schwantz 30th Anniversary e NOS NS-10 Heavy.

Arai RX-7 EVO Schwantz 30th Anniversary

Il casco Arai RX-7 EVO Schwantz 30th Anniversary, disponibile sul sito di BER Racing al prezzo di 1.189 euro, ha un’eccentrica livrea che rende omaggio a Kevin Schwantz, ex pilota motociclistico statunitense che nel 1993 conquistò il titolo nella classe 500 del motomondiale. Particolarmente ricco di colori vivaci, questo caso Arai dispone delle avanzate caratteristiche del modello RX-7 EVO che beneficia, tra le tante cose, della conformità alla nuova omologazione ECE R22-06, lo standard europeo più aggiornato e severo per i caschi moto.

In questo casco il sistema di ventilazione è stato ulteriormente evoluto grazie a canalizzazioni interne riprogettate, per una gestione del flusso d’aria più efficiente anche alle alte velocità. L’ergonomia dei guanciali è stata affinata per un comfort superiore nelle lunghe percorrenze, mentre la struttura è stata ottimizzata per deviare e dissipare l’energia in caso di impatto. Il casco Arai RX-7 EVO, oltre che per l’alto livello di protezione, si distingue anche per la vestibilità, puntando ad offrire la calzata corretta a a ogni tipo di testa, con un’ampia e completa gamma di taglie disponibili, dalla XS alla XXXL.

NOS NS-10 Heavy

Puntando ancora una volta sulla progettazione di caschi pronti ad soddisfare i motociclisti più dinamici e contemporanei, NOS Helmets ha realizzato NS-10 che in quest’occasione scopriamo nell’aggressiva versione Heavy, caratterizzata da un look grintoso che combina una serie di grafiche in nero, rosso, bianco e blu. Il casco NS-10 Heavy unisce tecnologie smart con una cura artigianale sempre più rara nel settore. Gli interni sono cuciti a mano e completamente personalizzabili, una caratteristica da top di gamma che si traduce in una sensazione di calzata su misura fin dal primo utilizzo.

Sul fronte della ventilazione, il nuovo sistema MACH-Efficiency 2 introduce due prese d’aria aggiuntive in immissione, migliorando il ricambio d’aria e il comfort termico anche nelle sessioni più impegnative. La calotta esterna, disponibile in due misure per ottimizzare la vestibilità, è stata progettata con l’aerodinamica alle alte velocità come priorità assoluta. In termini di sicurezza, il casco dispone di una calotta interna in EPS a densità differenziata, che assorbe e distribuisce l’energia d’impatto in modo progressivo, e da un cinturino micrometrico soft-touch ad alta tenuta, preciso e comodo da gestire anche con i guanti. NS-10 Heavy, capace di unire le performance di un casco sportivo con il comfort di un casco da gran turismo, è disponibile sul sito di BER Racing al prezzo promo di 209 euro, anziché 219 euro di listino.