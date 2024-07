Yamaha: il 28 settembre c’è l’appuntamento con il Discovery Day 2024

Yamaha ha fissato per sabato 28 settembre il Discovery Day 2024. È l’appuntamento della casa del diapason con gli appassionati di offroad, compresi i piloti meno esperti. Un percorso in sella alla Teneré, della surata di mezza giornata, al seguito di guide esperte che accompagneranno i partecipanti.

“Molti clienti vorrebbero approcciarsi a un offroad facile – le parole del country manager Andrea Colombi – Potrebbe sembrare un’esclusiva solo per pochi, ma con questo evento vogliamo dimostrare che non è così e che l’offroad è adatto anche ai meno esperti: mettiamo quindi a loro disposizione dei tutor speciali e li portiamo su percorsi tanto belli quanto adatti a muovere i primi passi”.

Il Discovery Day

Non verrà fatto solo in una località, ma saranno nove i luoghi di partenza, disseminati per tutta l’Italia. L’unico obbligo è avere un proprio completo tecnico da off-road, poi la moto (la Teneré 700) può essere del partecipante oppure richiesta agli organizzatori per questo evento.

Il percorso avrà una durata di circa 3 ore è sarà misto, tra asfalto e strade bianche. Il percorso è studiato per garantire un’esperienza sicura e divertente, con ogni partecipante che sarà accompagnato da staffette che disponibili ad offrire consigli pratici sulla guida in fuori strada.

L’iscrizione ha un prezzo di 70 euro, comprendente il Welcome Kit ed il pranzo, per chi possiede una Teneré 700, altrimenti sale a 180 euro per chi ha la necessità anche di noleggiare la moto.