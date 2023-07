Voge Valico 525 DSX: l’Adventure debutta a 5.990 euro [FOTO]

La Voge Valico 525 DSX debutta sul mercato, dopo la presentazione all’ultima edizione di Eicma. L’Adventure presenta un design contemporaneo, una dotazione ricca e soluzioni tecniche pensate per soddisfare gli amanti dell’avventura. Il prezzo di listino è di 6.290 euro (f.c.), ma è attualmente in promozione a 5.990 euro (f.c.).

Le caratteristiche

Questo modello introduce il nuovo corso stilistico del marchio del gruppo Loncin, che si nota in particolare nella sezione frontale, disegnato per donare alla moto il carattere da vera adventure. A riparare le gambe del pilota ci pensano i convogliatori raccordati con il serbatoio da 16,5 litri, mentre i paramani e il cupolino regolabile manualmente con escursione di 70 mm assicurano la deviazione dell’aria da busto, spalle e casco, per garantire sempre una visibilità ottimale.

La zona posteriore della Valico 525 DSX presenta una linea filante che assicura una seduta contenuta ed ergonomica e facilita la guida in piedi, ma allo stesso tempo generosa in termini di spazio. Il telaio a traliccio in acciaio, con telaietto posteriore imbullonato, sfrutta il motore come elemento stressato ed il più leggero e resistente di tutta la famiglia Valico. La 525 DSX ha un peso di 194 kg a secco, con dimensioni di 2.215 x 840 x 1.365 mm e l’interasse di 1.450 mm.

L’allestimento

La Voge Valico 525 DSX propone una dotazione completa, con in primo piano il display LCD a colori da 7 pollici, che integra anche la connettività Bluetooth con lo smartphone, tramite cui è possibile anche abilitare la navigazione. Inoltre, sono presenti due prese nella zona del cruscotto, una 12V sulla sinistra e una USB con ricarica rapida sulla destra. A completare la dotazione ci sono i doppi cavalletti laterale e centrale, il cavo antifurto casco nel vano sella, il maniglione passeggero con porta pacchi posteriore integrato, i paramani e le leve al manubrio regolabili nella distanza.

Il motore

Il cuore della Valico 525 DSX è il motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, che già equipaggia la Trofeo 525 ACX, ma con una cubatura aumentata da 471 a 494 cc. La potenza è di 47,6 CV, che consente di guidare la moto anche utilizzando la patente A2, con una coppia di 44,5 Nm a 7.000 giri/min.