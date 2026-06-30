Voge DS900X: arrivano gli accessori Wunderlich Adventure con valigie e top case

C’è la Voge DS900X, la crossover con l’anima da viaggiatrice che si sta rapidamente affermando sul mercato facendosi apprezzare per versatilità ed equilibrio tra tecnologia e facilità di guida, al centro delle attenzioni di Wunderlich, con il produttore di accessori moto che apre un nuovo capitolo per gli appassionati di adventure touring, presentando i primi accessori del programma Wunderlich Adventure dedicati alla Voge DS900X.

Le valigie laterali X-CASE X36

La nuova proposta di accessori si apre diverse opzioni che aggiungono un sistema di bagaglio rigido, pensato per trasformare la moto una compagna ideale per ogni tipo di viaggio. Le valigie laterali X-CASE X36, disponibili in finitura argento (747,38 €) o nera (788,39 €), offrono 36 litri di capacità ciascuna, per 72 litri complessivi, unendo la robustezza dell’alluminio temprato a una forma ottagonale studiata per incrementare stabilità ed efficienza aerodinamica. Il sistema di chiusura rapida in acciaio inox con maniglia ripiegabile, la guarnizione idrorepellente e la parete divisoria interna di cui dispongono le valigie X-CASE X36 le rendono pratiche tanto nell’uso quotidiano quanto nei viaggi più impegnativi. Per montarle sulla Voge DS900X è necessario l’apposito portavaligie X-RACK (214,27 €) di Wunderlich, realizzato in tubo d’acciaio da 20 mm con fissaggio multipunto, progettato per mantenere il bagaglio vicino al baricentro della moto preservando handling e maneggevolezza.

Topcase più compatti: X-CASE X55 e X-CASE X48

Per chi necessita di maggiore capacità posteriore, Wunderlich propone due topcase alternativi. Si tratta dell’X-CASE X55, da 55 litri e capace di ospitare fino a due caschi, disponibile in tinta argento a 450,07 € e in nero a 501,33 €. Più compatto, l’X-CASE X48, da 48 litri, ha invece un prezzo di 378,30 € nella versione argento e di 398,81 € in quella nera. Entrambi condividono la costruzione in alluminio temprato, l’apertura superiore e gli anelli per bagagli supplementari. Anche in questo caso è necessario il portatopcase dedicato X-RACK, proposto a 143,43 €, che combina acciaio di precisione e alluminio pressofuso, lascia sempre libera la sella del passeggero e può fungere da semplice portapacchi quando il topcase non è installato.

Gamma di accessori che si arricchirà

L’intera gamma dei nuovi prodotti di Wunderlich dedicati alla Voge DS900X sono coperti da una garanzia di cinque anni e rappresentano solo il primo step di una linea di accessori destinata ad ampliarsi con nuove soluzioni per comfort, protezione ed ergonomia. Forte di oltre 40 anni di esperienza nel settore touring ed adventure, Wunderlich conferma un’attenzione crescente verso la community Voge, sempre più sensibile a prodotti su misura e soluzioni di personalizzazione affidabili.