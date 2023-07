UM Motorcycles arriva in Italia: i principali modelli del marchio disponibili sul mercato nazionale

UM Motorcycles, Casa motociclistica made in USA nota per le sue moto dal design vintage, annuncia il suo arrivo in Italia: i principali modelli del marchio sono ora disponibili sul mercato nazionale.

Con una ricca storia di innovazione e successo, UM Motorcycles vanta una solida reputazione nell’ambito motociclistico grazie alla sua dedizione all’aggiornamento e all’ingegneria di precisione. Un legame già stretto con l’Italia dalla presenza a Torino del suo quartier generale di progettazione, design e ingegnerizzazione per il mercato europeo.

Il sogno americano per tutti i gusti

Puntando su un apprezzato rapporto qualità-prezzo e su una gamma composta da modelli che vantano un’estetica dalle forme morbide e un design che rimanda all’universo custom americano, UM Motorcycles offrirà sul mercato italiano un ampio range di proposte, per motocilisti di tutte le età e dalle esigenze differenti, dai più sportivi agli amanti della vita lenta e del viaggio.

Incoraggiando i rider a vivere con passione, scegliendo una moto che rifletta a pieno la loro personalità, UM Motorcycles propone moto di diverse capacità, da 125 cc a 300 cc, con modelli che vanno dagli iconici americani con il sub-marchio Renegade, a quelli Sport, Enduro, Motard e Dual Sport con il sub-marchio DSR.

Gruppo MO.VI si occuperà della distribuzione in Italia

La presenza di UM Motorcycles in Europa è iniziata nel 2017 e ora arriva in Italia, dove a svolgere il ruolo di importatore sarà il Gruppo MO.VI S.p.A. – Villaggio di Mobilità torinese che seguirà il percorso di lancio del brand americano e la distribuzione dei diversi modelli nelle concessionarie nazionali. L’obiettivo di UM Motorcycles è di riuscire a coprire tutto il territorio nazionale italiano entro il 2025, raggiungendo i primi 25 dealer entro il 2023 ed arrivando in almeno 50 concessionarie entro il 2024.

L’amministratore delegato del Gruppo MO.VI, Francesco Messina, ha affermato: “L’arrivo del brand sul mercato italiano segna un punto di svolta importante per UM Motorcycles. I modelli unici caratterizzati dallo stile vintage americano sono finalmente disponibili in Italia, non solo per i più sportivi ma per chiunque sia alla ricerca di un nuovo stile di vita. Stiamo lavorando per aumentare awareness e posizionamento del marchio sul territorio nazionale, mettendo in primo piano la qualità, l’attenzione e i valori che da sempre ci contraddistinguono”.