Triumph Viper 400: la one/off va all’asta per beneficenza [FOTO]

La Triumph Viper 400 è una one/off mostrata poco più di un anno fa ad EICMA 2024, come progetto di customizzazione della Speed 400, in chiave storica, realizzato dall’atelier milanese Noisy Style. Ora questo modello unico va all’asta, fino al prossimo 19 dicembre, per beneficenza, con il ricavato che sarà interamente devoluto all’associazione Save the Children.

Le caratteristiche

Compatta, aggressiva nei volumi e con il tipico sguardo “doppio” conosciuto da tanti appassionati, Viper 400 unisce i dettagli cromatici esclusivi, come il celebre Roulette Green, a forme e accessori di altissimo livello, rendendola una vera e propria “vipera della strada”. Richiamando numerosi dettagli dell’iconica Speed Triple, come il doppio faro tondo anteriore o il codino tronco.

Il design si avvale della consulenza di Rodolfo Frascoli che ha affiancato il team di Luca e Matteo, i giovani creativi che animano l’officina NoisyStyle, attraverso le varie fasi del progetto. Frascoli è il designer che ha firmato lo stile di numerosi modelli del marchio britannico fin dal 2003.

L’asta

L’asta è già aperta sul portale CharityStars e sarà attiva fino al 19 dicembre, rivolta a una platea internazionale, con un prezzo di partenza di 8.000 € (IVA inclusa). Il ricavato sarà devoluto a Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare bambine e bambini a rischio e garantire loro un futuro. La motocicletta è ora presso la sede di Segrate (MI) di Triumph Italia e sarà recapitata alla concessionaria più vicina alla residenza dell’acquirente finale.