Michelin sponsor della Nove Colli 2026: focus sui pneumatici bici

Michelin punta forte sul ciclismo con l’intento di rafforzare la propria presenza nel segmento dei pneumatici per bicicletta, con una gamma prodotto dedicata sia alla strada sia al gravel. Ed è questa intenzione di crescere nel settore delle due ruote senza motore che ha spinto Michelin ad essere sponsor della Nove Colli di Cesenatico, in programma domenica 24 maggio 2026, una delle granfondo di ciclismo più prestigiose a livello europeo.

Attraverso la partecipazione alla Nove Colli 2026, Michelin incontrerà appassionati e praticanti, potendo presentare la propria offerta di pneumatici dedicati alle biciclette, rafforzando al contempo il dialogo con una community sempre più attenta a innovazione, prestazioni e sicurezza.

Pneumatici biciclette Michelin per tutti gli usi

Michelin sarà presente alla granfondo ciclistica di Cesenatico con una gamma rinnovata che combina performance, affidabilità e versatilità, proponendo soluzioni racing per l’asfalto, come Michelin Power Cup, oltre a pneumatici più versatili come Michelin Pro 5, adatti a utilizzi all-road, e a pneumatici specifici per il gravel, come Michelin Power Adventure e Michelin Power Gravel.

Complementarità tra strada e gravel nello sviluppo della gamma

Una gamma prodotto di Michelin che, in linea con l’evoluzione del ciclismo contemporaneo che si apre sempre più a utilizzi diversi e percorsi misti, poggia sulla complementarità tra strada e gravel. Una tendenza che il produttore francese di pneumatici ha assecondato attraverso un continuo sviluppo tecnologico e un costante dialogo diretto con gli utilizzatori, rimarcato anche delle collaborazioni con atleti e team di alto livello, come quelle con Romain Bardet e con il Team Picnic PostNL.

Lo stand di Michelin al Villaggio Expo della Nove Colli 2026

Durante la Nove Colli 2026, Michelin sarà presente al Villaggio Expo con un proprio stand, dove i partecipanti all’evento potranno scoprire da vicino l’intera gamma di pneumatici dedicata alle biciclette, oltre a beneficiare di un’offerta esclusiva che Michelin ha riservato agli iscritti alla manifestazione ciclistica romagnola.