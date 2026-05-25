BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT: la serie speciale dedicata al Tourist Trophy

BMW Motorrad presenta la nuova BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT, un’esclusiva moto in edizione limitata che celebra la 115esima edizione del leggendario Tourist Trophy dell’Isola di Man alla quale viene dedicata questa serie speciale in edizione limitata, che sarà prodotta in appena 115 esemplari.

Basata sulla già estrema M 1000 RR M Competition, questa nuova Limited Edition nasce per rendere omaggio alla storia racing del marchio tedesco e al fascino senza tempo del Mountain Course, dove si corre una delle competizioni motociclistiche su strada più storiche e impegnative al mondo.

Livrea in British Racing Green Uni Matt e grafiche che richiamano il tracciato dell’Isola di Man

Il design della moto richiama immediatamente il DNA del Tourist Trophy grazie alla raffinata verniciatura British Racing Green Uni Matt, impreziosita da grafiche dedicate che rappresentano alcune delle curve più celebri del tracciato dell’Isola di Man. Sulla carenatura sinistra della BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT trovano spazio le curve a sinistra del Mountain Course, mentre sul lato destro sono raffigurate quelle a destra, creando un effetto visivo esclusivo e fortemente evocativo.

Dettagli esclusivi e dotazione specifica

A sottolineare il carattere premium della moto contribuiscono numerosi dettagli ricercati, come il serbatoio in alluminio Satin Chrome con nastri decorativi, la sella in Alcantara nera e la copertura airbox in carbonio M con logo TT e grafica del circuito. Non mancano inoltre il numero progressivo della serie fresato sul cannotto superiore e il certificato di autenticità, elementi che rafforzano il valore collezionistico di questa moto di BMW in edizione speciale.

La dotazione della BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT comprende anche il kit copertura M Race, il forcellone nero, il cavalletto posteriore con relativo supporto di montaggio e un esclusivo tappetino M con logo TT. Ogni dettaglio di questa moto punta a enfatizzare il legame tra la supersportiva bavarese, la tradizione di BMW nella competizione e la storia del Tourist Trophy.

Dal successo di Georg Meier nel 1939 fino ai record recenti di Peter Hickman e Davey Todd, BMW Motorrad ha costruito un legame profondo con il Tourist Trophy. La nuova M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT raccoglie questa eredità e la trasforma in una moto esclusiva destinata agli appassionati più esigenti e ai collezionisti.