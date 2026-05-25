Arai RX-7 V EVO Haga WSBK e NOS NS-10 Black Matt: due caschi per motociclisti sportivi

Nella gamma dei caschi di Arai l’omaggio ai piloti giapponese che sono stati protagonisti in diverse categorie del motorsport è ormai una nota tradizione, che viene espressa dal produttore di caschi con delle originali livree e particolare grafiche celebrative che impreziosiscono alcuni dei caschi che compongono la gamma di Arai.

Tra questi per esempio, come ci sottolinea BER Racing Europe, distributore dei caschi Arai attraverso il proprio store online, c’è l’Arai RX-7 V EVO Haga WSBK, un casco che tributa Noriyuki Haga, pilota giapponese, classe 1975, che ha corso principalmente in Superbike ottenendo il suo miglior risultato nel 2007 quando si è piazzato secondo.

Arai RX-7 V EVO Haga WSBK

Ad Haga è dedicato questa particolare versione del casco Arai RX-7 V EVO che sfoggia una grafica dedicata con il numero 41 in bella vista e la combinazione cromatica tra bianco, rosso, nero e azzurro. A livello tecnico, parliamo di uno dei caschi più avanzati della gamma Arai, con l’RX-7 EVO che rappresenta la più recente evoluzione del casco che ha saputo costruirsi una solida reputazione in termini di affidabilità e sicurezza. Tenendo fede alla sua trazione, questo casco, grazie a costanti miglioramenti sul fronte della protezione, beneficia di nuova omologazione ECE R22-06, ventilazione ancora più evoluta grazie alle migliorie delle canalizzazioni interne, ergonomia dei guanciali migliorata a vantaggio del comfort e ottimizzazione strutturale per deviare e dissipare in modo più efficace l’energia d’impatto. Il casco Arai RX-7 V EVO Haga WSBK, disponibile nelle taglie dalla XS alla XXXL, viene proposto ad un prezzo di 1.189 €.

NOS NS-10 Black Matt

L’altra proposta del catalogo BER Racing rivolta ai motociclisti ci porta nell’offerta prodotto di NOS Helmets, con la luce dei riflettori che si poggia sul pratico casco NS-10, progettato per i centauri più dinamici e moderni grazie all’utilizzo di tecnologie e soluzioni smart al servizio della protezione. Caratterizzato da una sobria ed elegante colorazione Black Matt, il casco NS-10 vanta interni cuciti a mano completamente personalizzabili ed un comfort superiore garantito dal nuovo sistema di ventilazione MACH-Efficiency 2 che ora comprende due nuove prese d’aria in immissione. L’efficienza aerodinamica alle alte velocità è garantita dalla progettazione della calotta esterna, disponibile in due differenti misure, mentre a contribuire all’elevato livello di protezione ci sono il cinturino micrometrico soft-touch ad alta tenuta e la calotta interna in EPS a densità differenziata. Il casco NOS NS-10 Black Matt è disponibile ad un prezzo promozionale di 199 €.