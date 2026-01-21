Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660: si aggiornano per il 2026 [FOTO]

Due modelli popolari di casa Triumph si aggiornano: si tratta di Trident 660 e Tiger Sport 660, con novità per l’avvio del 2026. Al centro di questo importante aggiornamento c’è il motore completamente rivisto, con entrambi i modelli che ora montano un tre cilindri da 660cc ad alte prestazioni da 95 CV. Ma ci sono anche novità dal punto di vista estetico e tecnologico.

Le novità

Entrando più nel dettaglio, la rinnovata Trident 660 propone look ancor più muscoloso, grazie al nuovo design e al serbatoio più scolpito che ne enfatizzano l’attitudine da roadster sportiva. La Tiger Sport 660 2026 presenta, invece, un nuovo serbatoio più capiente (fino a 18,6 litri) e nuove componenti, tra cui i convogliatori del radiatore completamente rivisti che proteggono maggiormente il motociclista durante i viaggi più lunghi e impegnativi. Inoltre, per la Trident c’è anche una nuova sospensione Showa, con regolazione migliorata.

Il nuovo motore

Come dicevamo, però, il punto focale del MY 2026 è il nuovo motore a tre cilindri, interamente ripensato e con una nuova mappatura disponibile. Parte fondamentale dell’upgrade prestazionale deriva da alcune modifiche significative alle componenti del motore, tra cui il passaggio da un corpo farfallato singolo a tre corpi farfallati da 44mm, uno per ciascun cilindro. Inoltre, beneficia di un airbox più grande, la testa dei cilindri è stata riprogettata ed è stato rivisto il raffreddamento.

La potenza massima è pari a 95 CV a 11.250 giri/min, con un incremento pari a 14 CV rispetto alla versione precedente, mentre il limitatore raggiunge ora i 12.650 giri/min, per un’erogazione più vivace agli alti regimi. La coppia massima è di 68 Nm a 8.250 giri/min, con l’80% di coppia disponibile da 3.000 a quasi 12.000 giri/min, garantendo prestazioni solide su tutto l’arco di utilizzo.

Agli aggiornamenti prestazionali si affiancano la revisione di diversi componenti. Il sistema di scarico ora adotta un collettore 3-in-1 con catalizzatore rivisto e silenziatore underslung, contribuendo sia all’efficienza sia a mantenere immutato il caratteristico sound del tre cilindri. La trasmissione a sei marce è stata aggiornata con rapporti rivisti, oltre al Triumph Shift Assist ricalibrato per cambi di rapporto più fluidi e precisi, e c’è una nuova frizione.

Uscita e prezzi

I rinnovati modelli saranno disponibili presso i concessionari italiani Triumph da marzo 2026 con un prezzo di listino a partire da 8.795 euro (f.c.) per Trident 660 e 9.795 euro (f.c.) per Tiger Sport 660.

