Triumph Tiger Sport 800: nuovo crossover col tre cilindri 800 cc da 115 CV [FOTO]

Triumph Motorcycles presenta Tiger Sport 800, il nuovo crossover che punta al coinvolgimento e al dinamismo, caratterizzato dal distintivo motore Triumph a tre cilindri in una nuova ed inedita configurazione.

Progettata per offrire il migliora equilibrio tra attitudine touring e prestazioni sportive, la nuova Tiger Sport 800 mette insieme motore unico e dedicato, telaio leggero e robusto, tecnologie focalizzate sul pilota e finiture di pregio.

Motore 800 cc da 115 CV e telaio leggero

La nuova moto è spinta da un nuovo motore a tre cilindri Triumph da 800 cc che eroga 115 CV di potenza e 84 Nm di coppia massima, di cui il 90% disponibile ai medi regimi. La nuova Tiger Sport 800 si caratterizza per essere agile e reattiva, grazie al telaio leggero, a sospensioni Showa regolabili, pinze freno radiali e a un peso in ordine di marcia di soli 214 kg.

Design aerodinamico e comfort elevato

Il design del frontale è scolpito dall’aerodinamica, mentre i nuovi deflettori laterali di serie offrono maggiore protezione al pilota, incrementando il comfort di guida anche sui lunghi tragitti. In termini di versatilità utile per i viaggi la moto offre maggiore spazio con selle più larghe e maniglioni integrati per il passeggero.

Il pacchetto tecnologico della Tiger Sport 800 propone tre modalità di guida che permettono al pilota di personalizzare la risposta della moto in base alle condizioni esterne e si integrano con l’acceleratore ride-by-wire e il controllo di trazione facilmente disinseribile.

Equipaggiamento di serie e accessori

Nella dotazione di serie della nuova moto di Triumph troviamo l’ABS, il Traction Control con funzione Cornering, piattaforma inerziale IMU a 6 assi, illuminazione a LED, quadro strumenti LCD e TFT multifunzione con navigazione turn-by-turn e connettività Bluetooth.

La nuova Tiger Sport 800 è personalizzabile con oltre 40 accessori originali, tra cui le manopole riscaldate, un silenziatore Akrapovoc slip-on con rivestimento in titanio e terminale in fibra di carbonio, una serie completa di bagagli e borse, ed un doppio bauletto per i caschi.

Disponibilità e prezzi

La nuova Triumph Tiger Sport 800 sarà disponibile in quattro colorazioni (Sapphire Black, Graphite, Cosmic Yellow e Caspian Blue) con un prezzo che parte da 11.995 €. L’arrivo in concessionaria è previsto per marzo 2025.