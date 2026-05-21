Interphone presenta i nuovi accessori smart per moto e bici

Interphone, la divisione del Gruppo Cellularline specializzata in soluzioni smart per il mondo delle due ruote, propone una ricca gamma di accessori tecnologici pensati per garantire connessione, sicurezza e praticitÃ in movimento. Con la stagione primaverile che entra nel vivo, e con essa gli spostamenti su due ruote, moto e bici che sia, Interphone concentra l’attenzione su cinque prodotti: l’interfono premium ERA 1X, l’interfono Bluetooth compatto per casco bici AERIAL, il sistema di aggancio rapido per smartphone su moto e bici Quiklox Kit, il compressore portatile Smart Air Bump e il dispositivo di navigazione compatto Beeline Moto II. Vediamoli nel dettaglio.

ERA 1X

Interphone ERA 1X Ã¨ l’interfono premium dal design raffinato e compatto, che si distingue per la qualitÃ audio superiore firmata Harman Kardon e per l’elevata semplicitÃ d’uso. Il dispositivo Ã¨ dotato delle piÃ¹ avanzate tecnologie di connettivitÃ , tra cui Mesh 3.0 compatibile con Sena e Bluetooth 5.2 compatibile con tutti i principali brandi di interfono. ERA 1X permette la gestione audio multitasking ed Ã¨ dotato di cancellazione intelligente del rumore basata sull’AI. Grazie all’interfaccia Smart Intercom Pairing consente un rapido abbinamento via QR code, attraverso l’app Interphone, mentre il sistema Wave Intercom garantisce conversioni VoIP con utenti illimitati e condivisione della posizione in tempo reale. Dotato di ricarica rapida che permette in 20 minuti di assicurare fino a cinque ore e mezza di comunicazione Bluetooth, ERA 1X Ã¨ disponibile al prezzo di 399 euro.

AERIAL

Si tratta di un interfono Bluetooth progettato per lâ€™utilizzo con casco da bicicletta, pensato per garantire comunicazione e ascolto durante la guida senza compromettere la sicurezza. Il dispositivo si collega allo smartphone per gestire chiamate, musica, podcast, indicazioni GPS e assistenti vocali. Caratterizzato da design compatto e leggero che agevola l’installazione sul casco tramite aggancio magnetico, questo interfono permette anche la comunicazione Intercom tra due dispositivi AERIAL fino a 300 metri. Il dispositivo, dotato di Bluetooth 5.1, doppio microfono con cancellazione del rumore del vento e batteria ricaricabile USB-C con autonomia fino a 8 ore, viene proposto al prezzo di 89 euro.

Gli altri accessori: Quiklok Kit, Smart Air Pump e Beeline Moto II

Il Quiklok Kit, progettato per l’uso pratico e sicuro dello smartphone in moto o in bici, abbina una custodia impermeabile a una versatile staffa da manubrio, permettendo aggancio e sgancio rapido dello smartphone anche con una sola manao. Resistente a vibrazioni e utilizzo intensivo, Ã¨ disponibile al prezzo di 49,90 euro. Altro accessorio utile Ã¨ Smart Air Pump, compressore portatile con doppio display retroilluminato, funzione Auto-Stop, powerbank integrato e luce LED, capace di gonfiare fino a quattro pneumatici con una sola carica. Il suo costo Ã¨ di 69,90 euro. A completare la gamma firmata Interphone c’Ã¨ Beeline Moto II, navigatore compatto con display IPS TFT ad alta luminositÃ , rivestimenti antiriflesso e impermeabile, pensato per garantire indicazioni chiare in ogni condizioni di guida. Il prezzo parte da 249,99 euro.