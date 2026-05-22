SIDI Nucleus GTX: L’Anima Protettiva che ridefinisce il comfort Urbano in Moto [LA PROVA]

Quando si parla di due ruote, il marchio SIDI entra subito nella nostra mente, richiamando immediatamente i concetti di sicurezza e standard tecnici d’eccellenza, nonché la cura per il design e le colorazioni alla moda. Non si tratta solo di marketing, ma di una precisa filosofia industriale che l’azienda è riuscita a trasmettere a ogni singolo cliente. Sidi ha da sempre dimostrato che un prodotto di alta qualità deve essere realizzato con materiali di prima scelta per durare nel tempo, riducendo al contempo l’impatto sul pianeta durante la realizzazione dei propri prodotti. L’azienda, infatti, condivide e applica i dieci Principi Fondamentali del Global Compact, contribuendo attivamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. In questo contesto di continua evoluzione si inserisce un modello che ridefinisce il concetto di calzatura tecnica per l’utilizzo urbano e l’esplorazione all’aperto. Stiamo parlando delle SIDI NUCLEUS GTX. In questa prova vi darò le mie impressioni sull’utilizzo di questo modello, ma prima guardiamolo da vicino.

INNOVAZIONE E PROTEZIONE INVISIBILE AL SERVIZIO DEL PIEDE

Esteticamente si presenta come una normale scarpa urbana, ma con dettagli che fanno subito percepire la sua ricercatezza stilistica. Ha una trama che ne evidenzia immediatamente il potere traspirante, oltre a rinforzi sulla punta e sul tallone che donano allo sguardo robustezza. Il resto delle protezioni è alquanto invisibile. La presenza della tecnologia D3O permette di avere una scarpa morbida ma estremamente protetta. L’accostamento di colori (black – sea) che ho molto apprezzato nella scelta, rende la calzatura sobria e allo stesso tempo sportiva. Si abbina perfettamente (in pendant) con qualsiasi outfit, da quello un po’ più casual a quello prettamente sportivo. Per quanto riguarda le soluzioni tecniche, alcune sono ben in vista, come la targhetta con la scritta GORE-TEX, il marchio SIDI, la sigla D3O e la suola Vibram.

Se guardiamo la scheda tecnica, ci si accorge subito che è di alto livello, mirata a offrire la giusta ammortizzazione per un comfort di camminata superiore, mantenendo intatta la natura di scarpa protettiva certificata CE. La tomaia sfrutta la tecnologia della membrana Ripstop Plus combinata con il Gore-Tex, una scelta di prima qualità progettata per durare nel tempo e garantire la massima impermeabilità. La vera spina dorsale di questa calzatura è però la tecnologia Fortex, sviluppata appositamente per resistere alle forze tipiche di un incidente motociclistico. La particolarità del Fortex risiede nella sua esclusiva forma frammentata, studiata per mantenere la naturale flessibilità del piede e assicurare una calzata casual adatta a tutta la giornata. Per la sicurezza dei malleoli, Sidi si affida alla nota tecnologia D3O, che permette alle protezioni d’impatto di rimanere morbide e flessibili in condizioni normali e di indurirsi istantaneamente al momento dell’impatto. La chiusura è affidata a un sistema asimmetrico con lacci bloccabili e a un pratico portalacci, arricchito da stringhe riflettenti per aumentare la visibilità notturna. La dotazione tecnica prosegue poi con una protezione specifica per il cambio marcia (anche se non visibile all’occhio), rinforzi strutturali su tallone e punta, inserti riflettenti posteriori, un anello per la calzata rapida e uno stabilizzatore in TPU posizionato sul tallone. Completa infine il pacchetto la suola Vibram Comfort Walking, progettata in collaborazione per offrire la migliore esperienza di camminata possibile.

LA PROVA SUL CAMPO TRA GUIDA E CAMMINATA

Il piede si inserisce nella scarpa molto comodamente grazie all’anello posteriore e alla elasticità dei materiali. I lacci si stringono saldamente e non c’è il rischio che si slaccino. Ad ogni modo, è presente al centro della linguetta un pratico portalacci, studiato appositamente per inserire le stringhe in eccesso, in modo che non diano fastidio durante la guida. La prima sensazione che si avverte non appena si indossano le Sidi Nucleus GTX è una discreta durezza nella parte anteriore. Questa impressione iniziale è del tutto normale se confrontata con un paio di scarpe urbane comuni, ed è il chiaro segnale che la protezione per la sicurezza del piede è importante e strutturata. Si tratta a tutti gli effetti di una scarpa tecnica. Un altro punto in cui si percepisce una certa rigidità è la suola sul lato del tallone, un dettaglio avvertito in particolare sul lato destro ma non sul sinistro. Questa specifica sensazione potrebbe dipendere da una postura personale o da un modo diverso di appoggiare la gamba a terra, che ne aumentano la sensibilità anatomica, un fattore da valutare con la dovuta soggettività.

Durante la guida, le Nucleus GTX dimostrano la loro ottima natura specialistica. Nonostante la robustezza dei materiali, la scarpa non impedisce nessun tipo di movimento del piede, garantendo una fluidità ideale anche nella massima flessione e agevolando l’azione sulla leva sinistra della marcia. Chilometro dopo chilometro si sente che il materiale comincia a lavorare, quella rigidità iniziale lascia spazio a una maggiore morbidezza, dando la sensazione che la scarpa si stia letteralmente cucendo su misura. Per quanto riguarda il comportamento termico, la scarpa si dimostra traspirante. All’interno della calzatura non si avverte un flusso d’aria eccessivo, una caratteristica che personalmente preferisco, poiché una scarpa troppo fresca comprometterebbe il comfort termico globale nelle giornate meno calde. È un modello ideale anche per le giornate più soleggiate. Pur essendo impermeabile, rappresenta davvero un buon compromesso.

La protezione per il cambio marcia è presente, ma non essendoci la tipica fascia protettiva visibile, l’effettiva resistenza all’usura del tessuto è un riscontro che si potrà verificare soltanto dopo aver percorso tantissimi chilometri, confidando sulla qualità costruttiva del marchio.

In totale sono stati percorsi più di 300 km in moto, ai quali ho aggiunto circa 4-5 km a piedi per la tipica visita dei borghi e dei posti raggiunti, così da verificare se questo modello mantenga davvero la promessa di poter essere utilizzato anche come scarpa urbana. Confermo assolutamente quanto dichiarato dall’azienda, avendo riscontrato il perfetto comfort di una calzatura tecnica di qualità. Rispetto ad alcuni concorrenti si avverte che la struttura è decisamente più “tecnica” in termini di effettiva morbidezza, ma il vero feedback non arriva tanto dalla sensazione immediata, quanto da come si ritrova il piede a fine serata, ossia riposato e privo dei tipici fastidi o dolori alla punta e al tallone. Il risultato è un piede fresco e tanta voglia ancora di percorrere strade e sentieri a piedi. Per quanto riguarda il numero, porto il 44 per tutte le calzature tecniche sportive e quello di SIDI corrisponde esattamente alla mia misura.

IL PREZZO E IL VERDETTO FINALE

Le Sidi Nucleus GTX sono proposte a un prezzo di listino di €219,00. La cifra rispecchia la qualità costruttiva, l’alto livello delle protezioni D3O e l’integrazione della suola Vibram, posizionando il prodotto in una fascia di mercato competitiva per gli standard Sidi. In commercio si possono trovare scarpe di tipo urban ad un prezzo più basso, ma sicuramente sono prive delle dotazioni tecnologiche e della stessa cura costruttiva. In conclusione, si tratta di una calzatura solida, pensata per il motociclista che esige protezione reale senza rinunciare a un design pulito ed elegante. La rigidità è solo iniziale e le premesse per un ammorbidimento ottimale ci sono tutte, rendendolo un investimento intelligente per l’utilizzo urbano e turistico.

SCHEDA TECNICA

Tomaia: Realizzata in membrana Ripstop Plus combinata con Gore-Tex, garantendo impermeabilità e alta resistenza all’usura

Tecnologia Fortex: Progettata per resistere alle forze d’urto in caso di incidente. Grazie alla sua esclusiva forma frammentata, mantiene la naturale flessibilità del piede per una camminata confortevole tutto il giorno

Protezione D3O: Protezione specifica per la caviglia (malleolo). Il materiale è morbido e flessibile ma si indurisce istantaneamente in caso di impatto

Suola: Sviluppata in collaborazione con Vibram® (modello Comfort Walking) per offrire un’ammortizzazione superiore e un grip ottimale

Chiusura: Sistema asimmetrico con lacci bloccabili e pratico portalacci in tessuto

Visibilità: Lacci riflettenti e inserti riflettenti posizionati sul tallone

Rinforzi: Protezione specifica per il cambio marcia (dal design discreto), e rinforzi strutturali su punta e tallone

Stabilità: Stabilizzatore in TPU situato sul tallone

Calzata: Dotata di un anello posteriore per facilitare e velocizzare la calzata