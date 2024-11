Triumph Tiger Sport 800: il nuovo crossover ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

Tra le novità presenti ad EICMA 2024, aperta a Milano Rho Fiera fino a domenica 10, c’è la Triumph Tiger Sport 800. Si tratta del nuovo crossover del marchio inglese, spinto dal tre cilindri da 800 cc e 115 cavalli di potenza. Arriverà a marzo 2025, con un prezzo a partire da 11.995 euro (f.c.).

Le caratteristiche

Questo nuovo modello propone un look distintivo e deciso, con in primo piano il sistema di illuminazione interamente a LED, con le caratteristiche luci diurne DLR. La posizione di guida è eretta, con una sella dotata di una generosa imbottitura sia per il pilota che per il passeggero. Il parabrezza è facilmente regolabile, mentre i deflettori integrati migliorano il comfort del pilota alle velocità più elevate. Non manca la tecnologia, con lo schermo TFT a colori integrato, con il sistema di connettività My Triumph di serie, per accesso a telefono e navigazione turn-by-turn.

La Tiger Sport 800 è dotata di forcelle a cartuccia rovesciata Showa da 41mm a funzione separata, con regolazione in estensione e comprensione. Le pinze freno radiali a 4 pistoncini e i doppi dischi anteriori da 310mm marchiati Triumph sono abbinati a una pinza scorrevole a singolo pistoncino e a un disco da 255mm al posteriore, per una frenata decisa e sicura. Le ruote in alluminio pressofuso sono leggere e si abbinano agli pneumatici sport-touring Michelin Road 5. Il pilota ha a disposizione tre modalità di guida: Sport, Road e Rain, a seconda delle condizioni di guida.

Il motore

Il crossover è spinto dal motore tre cilindri 800cc Triumph da 115 CV di potenza massima con il 90% della coppia disponibile ai medi regimi e un picco pari a 84 Nm a 8.500 giri/min, per una risposta sempre immediata. Il propulsore è abbinato al cambio a sei rapporti e Triumph Shift Assist.

Uscita e prezzo

La nuova Tiger Sport 800 sarà disponibile in tutti i concessionari Triumph a partire da marzo 2025, con un prezzo a partire da 11.995 euro (f.c.).