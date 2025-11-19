Triumph Street Triple 765 RX e Moto2 Edition: caratteristiche e prezzi delle due nuove serie speciali [FOTO]

Triumph Motorcycles amplia la famiglia Street Triple con due nuove edizioni speciali pensate per gli appassionati di guida sportiva: arrivano la Street Triple 765 RX e la Street Triple Moto2 Edition, modelli che elevano ulteriormente il livello di performance, tecnologia e ricercatezza estetica della popolare moto britannica.

Impostazione sportiva

Entrambe le due nuove versioni sono caratterizzate dalla presenza di componenti di alta qualità ispirati al mondo delle competizioni, come l’avanzata forcella Ohlins NIX30 completamente regolabile in grado di garantire prestazioni superiori in termini di controllo e precisione in inserimento di curva. A contribuire all’impostazione sportiva delle due nuove moto di Triumph ci sono i manubri clip-on, che assicurano una posizione di guida aggressiva e ottimale in pista.

Triumph Street Triple 765 RX

La Triumph Street Triple 765 RX si distingue per una serie di dettagli esclusivi come la piastra di sterzo lavorata a macchina, la sella dedicata e il logo RX inciso al laser sul silenziatore. Inedito è anche il look con la colorazione Matt Aluminium Silver con contrasti Diablo Red che richiama la storica RX del 2015, reinterpretata in chiave moderna per proporre una veste estetica grintosa e immediatamente riconoscibile.

Triumph Street Triple Moto2 Edition

Ancora più raffinata è la Triumph Street Triple Moto2 Edition, omaggio alla partnership tra la Casa inglese e il Mondiale Moto2, di cui Triumph è fornitore unico dei motori dal 2019. Questa particolare versione è dotata di elementi premium che includono i pannelli laterali in fibra di carbonio, il parafango, la carenatura inferiore e il terminale del silenziatore high-tech, mentre il look è esaltato da una livrea esclusiva Mineral Grey/Crystal White con il telaio posteriore in Triumph Performance Yellow. La Moto2 Edition sarà prodotta in serie limitata di soli 1.000 esemplari in tutto il mondo, ognuno dei quali con numero di serie identificativo inciso sulla piastra di sterzo.

Motore da 765 cc da 130 CV

Le nuove Triumph Street Triple RX e Moto2 condividono il motore tre cilindri da 765 cc della versione RS, che eroga 130 CV di potenza e 80 Nm di coppia massima. Il peso di 188 kg in ordine di marcia, l’ammortizzatore Ohlins STX40, l’impianto frenante Brembo Stylema e gli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 sono ulteriori elementi che giocano a favore dell’elevata agilità di queste due nuove moto.

Disponibilità e prezzi

Entrambe già ordinabili, la nuova Triumph Street Triple 765 RX ha un prezzo di 14.395 € con consegne al via nel primo trimestre 2026, mentre la Triumph Street Triple Moto2 Edition costa 16.195 € con consegne che inizieranno a giugno 2026.