Triumph Icon Edition: 7 modelli ispirati allo stile di inizio ‘900 [FOTO e VIDEO]

Triumph Motorcycles mette in moto il fascino più classico di inizio ‘900 con la nuova ed esclusiva collezione “Icon Edition”, dedicata alla gamma Modern Classica, che sarà disponibile solo per il 2025.

Sono sette i modelli compresi nella collezione e tutti presentano l’elegante logo Triumph heritage, risalente al 1907 e non utilizzato da oltre 100 anno. Ciascun modello “Icon Edition”, che saranno disponibili in concessionaria da inizio 2025 secondo una tempistica differenziata a seconda del modello, si caratterizza per una sofisticata combinazione di colori in Sapphire Black e Aluminium Silver con finiture impeccabili, dettagli dipinti a mano e grafiche esclusive che evidenziano il logo in oro. Fanno parte della collezione le eleganti Bonneville T100 e T120, le non convenzionali Scrambler 900, 1200 X e 1200 XE e le custom Bobber e Speedmaster.

Triumph Bonneville T100 Icon Edition

La nuova Bonneville T100 Icon Edition rappresenta la vera essenza di una moto britannica, grazie alla finitura in Aluminium Silver impreziosita da profondi accenti in Sapphire Black su serbatoio e fianchetti, con uno stile sobrio e senza tempo, grazie anche ai rivestimenti neri dipinti a mano e al logo Triumph 1907 in oro.

Guidabile con patente A2, grazie al motore Bonneville da 900 cc che eroga 65 CV e 80 Nm di coppia massima, la moto dispone di sospensioni anteriori a cartuccia di alta qualità, abbinate ai doppi ammortizzatori posteriori e alle ruote a 32 raggi in stile classico. Il prezzo è di 12.195 €.

Triumph Bonneville T120 Icon Edition

La nuova Bonneville T120 conferma, anche nella versione Icon Edition, una guida esaltante, mentre a livello estetico il serbatoio in Sapphire Black è abbinato agli accenti in argento e oro dipinti a mano. Il logo Triumph 1907 aggiunge un dettaglio prestigioso.

La dotazioni all’avanguardia della T120 Icon Edition comprendono forcelle a cartuccia da 41mm, sospensioni posteriori gemelle regolabili nel precarico e pinze freno Brembo con ABS. Il motore bicilindrico Triumph da 1200 cc sviluppa 80 CV di potenza e 105 Nm di coppia. Il prezzo è di 15.295 €.

Triumph Scrambler 900 Icon Edition

Lo spirito avventuroso della Scrambler 900 è accentuato nella versione Icon Edition dalla combinazione in Sapphire Black e Aluminium Silver. Progettata per affrontare anche terreni non asfaltati, la Scrambler 900, che può essere convertita per i possessori di patente A2, è dotata di motore Bonneville da 900 cc a coppia elevata, oltre che di acceleratore ride-by-wire, ruota anteriore da 19 pollici e posteriore da 17 pollici, con un’altezza sella pari a 790 mm. Il prezzo è di 11.995 €.

Triumph Scambler 1200 X Icon Edition

La colorazione a contrasto Aluminium Silver e Sapphire Black sul serbatoio della Scrambler 1200 X Icon Edition ne completa il carattere audace e avventuroso. Il serbatoio presenta inoltre dettagli in alluminio spazzolato e linee dipinte a mano che incorniciano le due bande nere.

Oltre al potente motore Bonneville da 1200 cc, la Scrambler 1200 X presenta una ruota anteriore da 21 pollici perfetta per affrontare lo sterrato, oltre ad un’elevata accessibilità, con un’altezza sella pari a 820 mm che può essere ridotta a 795 mm con la sella bassa disponibile tra gli optional. Il prezzo è di 15.795 €.

Triumph Scrambler 1200 XE Icon Edition

La Scrambler 1200 XE Icon Edition ha una distintiva colorazione in Phantom Black che abbraccia i due lati del serbatoio argentato, mentre le forcelle anodizzate in oro completano il rivestimento dipinto a mano e il logo Triumph 1907 sul serbatoio.

Pensata per affrontare i terreni più insidiosi, la Scrambler 1200 XE vanta un motore Bonneville da 1200 cc affiancato da acceleratore ride-by-wire, ABS Optimised Cornering e controllo di trazione, sospensioni Marzocchi, pinze Brembo Stulema e pneumatici Metzeler Tourance tubeless. Il prezzo è di 17.395 €.

Triumph Bonneville Bobber Icon Edition

La Bonneville Bobber Icon Edition mantiene il suo fascino minimal, con uno schema colore prevalentemente in nero, impreziosito da accenti in argento dipinti a mano e logo Triumph 1907 in oro. Dotata di ruota anteriore da 16 pollici e forcelle anteriori da 47 mm, la Bonneville Bobber ha un motore che eroga 106 Nm di coppia ed è abbinato alla frizione a coppia assistita. Il prezzo è di 16.795 €.

Triumph Bonneville Speedmaster Icon Edition

La Bonneville Speedmaster Icon Edition ha un serbatoio rifinito da un dettaglio centrale in Sapphrie Black, con logo Triumph heritage dorato e l’esclusiva grafica Icon. Il rivestimento sella è dipinto a mano. La moto dispone di motore bicilindrico, forcella Show a cartuccia da 47 mm e monoammortizzatore regolabile nel precarico. Il prezzo è di 16.795 €.