Triumph Daytona 660 2026: tutte le novità tra ciclistica, motore e design

La Triumph Daytona 660 si rinnova con il lancio del model year 2026 che introduce una serie di aggiornamenti mirati ad esaltare il carattere grintoso della sportiva di media cilindrata senza tradire lo stile elegante tipico della Casa motociclistica britannica. La Daytona 660 compie così un ulteriore passo avanti, in termini di appeal estetico e dotazioni tecniche, che contribuisce a confermarne il ruolo di protagonista del suo segmento.

Forcella Showa regolabile e Triumph Shift Assist di serie

Tra le principali novità della Triumph Daytona 660 MY 2026 c’è l’introduzione della forcella Showa regolabile, ora dotata di tecnologia Big Piston e regolazioni in compressione ed estensione, che promette di migliorare sensibilmente il feeling di guida. A questo si aggiunge il Triumph Shift Assist di serie, che consente cambi di marcia più rapidi e fluidi sia in salita che in scalata, incrementando il coinvolgimento di guida. Completano il pacchetto di novità tecniche i nuovi pneumatici Metzeler M9 RR capaci di garantire grip elevato in ogni condizione.

Ulteriori affinamenti tecnici

A spingere la Triumph Daytona 660 rimane il confermato motore tre cilindri da 660 cc che sviluppa 95 CV di potenza e 69 Nm di coppia massima, sfruttando l’erogazione lineare al quale contribuisce l’acceleratore ride-by-wire, mentre il caratteristico sound della moto inglese è valorizzato dalla sistema di scarico 3-in-1 con silenziatore compatto. La Daytona 660 promette agilità e dinamismo sia su strada che in pista grazie alla capacità di sfruttare l’80% delle coppia disponibile su gran parte del range di utilizzo.

Dal punto di vista ciclistico, oltre alla nuova forcella, l’aggiornata Triumph Daytona 660 dispone di ammortizzatore posteriore Showa regolabile nel precarico, impianto frenante con pinze radiali a quattro pistoncini e ABS Continental. Il rinnovato comparto elettrico, che prevede tre modalità di guida (Sport, Road e Rain), comprende anche display TFT a colori con schermo LCD e illuminazione full LED con il nuovo faro DRL integrato.

Tre nuove colorazioni, prezzo di 9.995 €

La nuova Triumph Daytona 660 2026 propone anche tre nuove colorazioni: Sapphire Black (opzione standard), Aluminium Silver & Sapphire Black (look racing con accenti in Diablo Red) e Cosmic Yellow & Sapphire Black (la più audace e distintiva). La moto sarà disponibile in concessionaria da aprile 2026, al prezzo di 9.995 €, offrendo costi di gestioni competitivi con intervalli di manutenzione ogni 16.000 chilometri.