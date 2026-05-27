Acerbis amplia la gamma urban con quattro nuovi jeans da moto

Acerbis presenta una nuova linea di jeans tecnici da moto che amplia l’offerta del brand dedicata al mondo urban. La nuova collezione di jeans da moto Acerbis, pensata per chi si muove in città volendo adottare uno stile casual ma senza rinunciare a protezione e funzionalità, è composta da quattro diversi modelli: Reg, Slim (e Slim Lady), Sport e Cargo Slim.

Sicuri e comodi da indossare

Tutti sviluppati per adattarsi a esigenza differenti, ma accomunati da sicurezza certificata ed elevato comfort quotidiano, questi quattro nuovi jeans di Acerbis sono realizzati in tessuto elasticizzato ad alta resistenza, composto da cotone, fibre tecniche e componenti elastiche per garantire libertà di movimento e durata nel tempo. La nuova linea di jeans Acerbis adotta un filato capace di offrire maggiore resistenza all’abrasione, senza compromettere morbidezza e vestibilità tipiche di un denim moderno.

Protezioni integrate facilmente rimovibili

Sul fronte della sicurezza, tutti e quattro i modelli hanno la certificazione EN 17092-3:2020 in classe AA, così come sono certificate anche le protezioni integrate su ginocchia e fianchi, che possono essere facilmente rimosse, oltre che regolate tramite un rapido accesso reso possibile dalla presenza di zip laterali esterne all’altezza del ginocchio. Rimuovendo le protezioni, il jeans si trasforma da capo tecnico a capo casual in pochi secondi.

Modelli e prezzi dei nuovi jeans Acerbis

Ognuno dei quattro modelli della nuova linea Acerbis interpreta in modo diverso il concetto di jeans da moto. I jeans Reg puntano su vestibilità classica e look pulito a cinque tasche, gli Slim (e Slim Lady) propongono una linea più aderente e contemporanea, gli Sport si caratterizzano per l’estetica grintosa e per i dettagli ispirati al mondo biker (pannelli rinforzati con lavorazione a costine sulle ginocchia e zip di ventilazione nella parte frontale e posteriore), i Cargo Slim infine aggiungono ulteriore funzionalità grazie ai tasconi laterali. Per quanto riguardo i prezzi della nuova gamma di jeans Acerbis, i modelli Reg, Slim e Cargo Slim sono proposti a 169,95 euro, mentre gli Sport a 199,95 euro.