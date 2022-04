Triumph Adventure Experience Italia: aperte le iscrizioni per nuove esperienze in sella

Triumph Adventure Experience Italia è una proposta che prevede diverse esperienze con gli esemplari della nuova gamma Triumph Tiger, caratterizzati da ciclistiche che comprendono cerchi anteriori da 17, da 19 e da 21 pollici. Da oggi è possibile iscriversi contattando via email e per telefono la Segreteria Organizzativa e conoscere i vari aspetti.

Varie esperienze esplorative

Sono tre le Triumph Adventure Experience con visite guidate in location interessanti e contenuti didattici pensati per affinare le capacità di guida su strada e in fuoristrada, grazie a istruttori esperti e con il tipico stile legato a Triumph Motorcycles.

L’iniziativa Triumph Adventure Experience Sport è rivolta agli appassionati di guida dinamica. Con la presenza di istruttori qualificati, è prevista una mezza giornata di training professionale all’interno dell’autodromo ASC di Vairano, vicino Milano, scendendo in pista e facendo esercizi per migliorare in sicurezza il proprio stile di guida. Poi una giornata intera è dedicata alla guida tra le curve della Val Trebbia, del passo Penice e di altri luoghi interessanti a cavallo di quattro regioni.

A coloro che partecipano è proposta un’esclusiva “private ride” su strada chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, guidando in totale sicurezza lungo alcuni chilometri tra le curve dell’Appennino. Al termine della giornata è previsto un pernottamento in uno Sport Hotel a quasi 1.300 metri di altitudine, riservato ai partecipanti e allo staff della Triumph Adventure Experience con servizio SPA privato e piscina coperta, come indicato.

Programmato un corso nella giornata di venerdi 13 maggio che prosegue nella mattinata di sabato 14 maggio; indicato un secondo corso sabato 14 maggio nel pomeriggio e domenica 15 maggio per l’intera giornata.

Le località toccate, come accennato, sono il Circuito ASC di Vairano di Vidigulfo (PV), quindi la Val Trebbia, Bobbio, Passo Penice e altri passi dell’Appenino. Un itinerario di circa 350 km interamente su tratti asfaltati. Ogni partecipante può provare tutti i modelli disponibili di: Tiger Sport 660; Tiger 900 GT Pro; Tiger 1200 GT Pro; Tiger 1200 GT Explorer.

Triumph Adventure Experience Discover, invece, è un’altra esperienza pensata per gli appassionati che vogliono esplorare e conoscere i territori. Si inizia dal piazzale della Vittoria di Vicenza per un viaggio studiato per essere assaporato anche in coppia. Qui sono protagonisti gli esemplari della tipologia Gran Turismo con ruota anteriore da 19 pollici.

Attraversando la zona dei Colli Berici si giunge a conclusione della giornata ad Asolo per un aperitivo, una cena e per rilassarsi. Un’esperienza fatta di scoperte e di guida tra colline ricoperte di vitigni.

Sono organizzate delle esclusive visite guidate alla villa palladiana “La Rotonda” e alle antiche distillerie Nardini, interessanti pause tra le sessioni di guida, assieme a un pranzo all’interno della Cava Arcari, opera di David Chipperfield. Nel programma anche una visita al Tempio Canoviano di Possagno.

Un primo corso è previsto per l’intera giornata di venerdi 3 giugno oltre alla mattinata di sabato 4 giugno; mentre un secondo corso tra il pomeriggio di sabato 4 giugno e l’intera giornata di domenica 5 giugno.

Come accennato le località toccate sono: Vicenza, i Colli Berici e Asolo. Sono coperti circa 200 km interamente asfaltati. Il parco dei mezzi disponibili, che possono essere tutti provati, comprende: Tiger Sport 660; Tiger 900 GT Pro; Tiger 1200 GT Pro; Tiger 1200 GT Explorer; Tiger 900 Rally Pro; Tiger 1200 Rally Pro; Tiger 1200 Rally Explorer.

Infine Triumph Adventure Experience Wild è un’esperienza in fuoristrada, rivolta a neofiti ed esperti con una mezza giornata di allenamento in un tracciato privato immerso tra gli ulivi di un podere della bassa toscana e un’intera giornata lungo vari percorsi sterrati, indicati in base alle abilità dei partecipanti. I modelli di Tiger previsti sono quelli dotati di ruota anteriore da 21 pollici.

Tra le location interessanti, lungo il percorso, spicca la centrale geotermica di Monterotondo, normalmente non accessibile al pubblico. Suggestiva anche la notte all’aperto in un campo tendato proposto in esclusiva per i partecipanti, con strutture 4×4 e in un uliveto privato del podere.

I luoghi dell’esperienza sono la Maremma toscana e le colline metallifere tra Piombino e Siena, lungo circa 120 km di percorso completamente in offroad.

Un corso è previsto venerdi 17 giugno per l’intera giornata, oltre alla mattinata di sabato 18 giugno; quindi un secondo corso nel pomeriggio di sabato 18 giugno e nell’intera giornata di domenica 19 giugno. I mezzi disponibili sono: Tiger 900 Rally Pro; Tiger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally Explorer.

Proposta

In ogni Triumph Adventure Experience si conoscono i modelli messi a disposizione da Triumph Motorcycles Italia, che possono variare in base all’esperienza lungo i percorsi presenti in differenti aree geografiche, che spaziano da circa 120 a circa 350 km.

Ogni programma dura una giornata e mezza e prevede un trattamento all-inclusive comprensivo del pernottamento, degli accessi alle visite guidate presenti nel programma e i servizi connessi.

I costi indicati sono:

– 890 euro Iva Inclusa per il partecipante alla guida;

– 490 euro Iva Inclusa per il passeggero (benvenuto nelle Experience Sport e Discover, non previsto nella Wild per questioni di sicurezza).

Foto: Triumph