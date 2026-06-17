Test Sidi Taurus GTX: lo stivale Adventure senza confini

Quando si parla di calzature tecniche da moto, il pensiero corre immediatamente a loghi ben precisi, e SIDI è senza dubbio sul ring dei primi brand a venirmi in mente. Il marchio italiano, da sempre attento a colpire la propria clientela già al primo sguardo, ha fatto dell’estetica applicata alla funzionalità il suo marchio di fabbrica. Questa volta voglio portarvi nel mio mondo delle calzature da turismo, dove fa una bellissima figura il nuovissimo stivale Taurus GTX. Si tratta di un modello dal forte appeal estetico e dal design ricercato, capace di comunicare fin dal primo sguardo la sua attitudine al viaggio, che si tratti di percorsi puramente stradali, di fuoristrada o di gran turismo.

Questo stivale da adventure touring di alta gamma si ispira direttamente alla storica linea motocross della casa italiana, fondendo l’anima racing con le esigenze dei grandi viaggiatori. Appena ho sfogliato il catalogo, il mio occhio è caduto inevitabilmente sulla colorazione Sand – Ochre. La tonalità sabbia richiama immediatamente lo spirito di avventura e la voglia di esplorazione, evocando immagini di deserti, dune e orizzonti lontani. Questo gioco di sfumature non è solo un exercise di stile, ma valorizza ed evidenzia ogni singolo dettaglio tecnico dello stivale. Per chi invece preferisce un approccio un po’ più serioso o predilige abbinamenti classici con i propri capi, la gamma offre tonalità sul nero con la versione Black, oppure la variante Deep Forest, ideale per chi cerca una via di mezzo dal sapore outdoor.

DESIGN AD ALTA DENSITÀ E PARTICOLARITÀ TECNICHE

Non appena ho avuto la possibilità di toccare con mano il nuovo Taurus GTX, ho percepito immediatamente la qualità di una costruzione studiata fin nei minimi dettagli. La tomaia, realizzata in microfibra morbida con inserti in TPU ad alta densità, offre un mix tra leggerezza, resistenza e un solido supporto strutturale. Molti sono gli elementi già a vista che evidenziano una cura maniacale per la protezione del piede, dove ogni singola combinazione tecnica viene valorizzata e integrata nel design generale attraverso cuciture specifiche e colorazioni dedicate. La vera particolarità che ha catturato la mia attenzione è il sistema di chiusura, affidato a un doppio rotore millimetrico NUUN 001M. Questo meccanismo permette una regolazione personalizzata estremamente rapida e precisa con una sola mano, una tecnologia studiata per essere gestita persino in movimento, senza costringere a soste forzate lungo il tragitto. Nella parte alta, la vestibilità sulla tibia è supportata da un pannello elasticizzato e da un’ampia apertura, ideati per assecondare la conformazione del polpaccio.

All’interno trova spazio la fodera con membrana impermeabile Gore-Tex®, da sempre sinonimo di traspirabilità e di un’adattabilità climatica senza eguali. Il tutto poggia sulla suola in mescola di gomma Materiis, progettata per offrire aderenza e un controllo ottimale su più superfici, abbinata a un profilo di calzata dalla forma affusolata che ottimizza la connessione con la moto. Non manca una struttura della caviglia con supporto flessibile a tre punti, concepita per dissipare gli impatti pur mantenendo una libertà di movimento naturale. Infine, il design è completamente manutenzionabile, il che significa che i componenti principali sono intercambiabili e sostituibili, assicurando longevità allo stivale.

LA PROVA SUL CAMPO: L’ARTE DI ANDARE OLTRE OGNI MAPPA

Per capire davvero fin dove si potesse spingere un prodotto del genere, non mi potevo limitare a una passeggiata domenicale. Il test che mi sono proposto è stato intenso, quotidiano, focalizzato un lungo chilometraggio e diviso su due fronti ben specifici: l’off-road impegnativo e il turismo dinamico su strada. Il primo banco di prova è stato decisamente duro per uno stivale sviluppato per il turismo. Ho affrontato una giornata intera presso la Suzuki DR-Z Off-Road Academy (clicca qui), un contesto di vero fuoristrada dove ho sperimentato il mio livello osando molto di più, tra sentieri di oltre quaranta chilometri su pietra, forti salite, discese ripide, guadi e ostacoli massicci evidenti in sella alla Suzuki DR-Z4S. Nonostante la casa italiana vanti in catalogo una linea specifica per l’off-road più estremo, il Taurus GTX ha impugnato i guantoni ed è salito sul ring a testa alta.

Durante il corso di guida ho effettuato diverse scivolate e cadute su pietraia, dinamiche tipiche di quando si impara a spingere i propri limiti. Grazie a un equipaggiamento di altissimo livello e al grande lavoro di protezione delle zone di impatto integrate nello stivale, la mia esperienza si è conclusa senza riportare nemmeno un livido. Il Taurus ha incassato colpi da vero incassatore alla Rocky Balboa, senza lasciarsi spaventare da sassi o urti violenti. Ogni volta che finivo a “tappeto”, lo stivale ha saputo dissipare perfettamente l’energia dell’impatto, proteggendo il mio piede in modo impeccabile. A fine giornata la tomaia mostrava ovviamente diversi graffi e segni causati dalle pietre, ma lo stivale è rimasto perfettamente integro, dimostrandomi l’efficacia della microfibra e del TPU. Un aspetto altrettanto importante è stato l’ottimo lavoro di mobilità. La struttura della caviglia, pur essendo robusta e protettiva, si è rivelata flessibile e agile, consentendomi tutti i movimenti naturali necessari per guidare in piedi sulle pedane e gestire i comandi nei passaggi tecnici.

Il secondo test ha visto lo stivale nel suo habitat più naturale, in sella a una Suzuki V-Strom 800 DE durante il VStromDay 2026, un evento che unisce il piacere della guida a lunghi momenti di convivialità. In questa giornata ho passato molto tempo a piedi, a passeggiare e a chiacchierare tra i partecipanti. Qui è emerso il comfort della calzata. Lo stivale è risultato comodo, privo di punti di pressione fastidiosi e non mi ha generato alcun dolore al tallone, all’alluce o nei punti sensibili della pianta del piede. Una volta risalito in sella, affrontando i bellissimi passi della Toscana come il leggendario Passo della Raticosa, il Taurus GTX si è adattato splendidamente a una guida stradale dinamica, offrendomi un ottimo feeling e una grande precisione grazie al profilo affusolato.

La giornata ha previsto anche un lungo tratto di fuoristrada leggero, che ho affrontato in totale serenità con la consapevolezza di indossare una calzatura protettiva e adatta a qualsiasi imprevisto. Durante la marcia ho potuto apprezzare appieno l’utilità dei doppi rotori NUUN 001M. Avendo stretto eccessivamente i blocchi alla partenza, ho dovuto effettuare una regolazione in corsa per non rallentare il gruppo di motociclisti che stavo seguendo. Premendo semplicemente i due pulsanti laterali, un’operazione immediata che ho compiuto con le dita della mano senza alcuna distrazione dalla guida, il meccanismo ha allentato millimetricamente la tensione, restituendomi il comfort desiderato in un istante. L’unica nota di demerito risiede nella parte alta del sistema. I lacci che scorrono sulla plastica d’appoggio superiore tendono a non rimanere perfettamente in sede, creando una leggera asimmetria visiva tra la plastica e il tirante. Mentre il tirante inferiore è perfettamente in linea con gli altri elementi, la fascia del secondo rotore mi richiede un attimo di attenzione in più per essere posizionata correttamente.

IL VINCITORE PER FUOI COMBATTIMENTO: LO STIVALE TAURUS GTX!

In conclusione, se uno stivale mantiene il piede riposato dopo ore di guida, conquista al primo sguardo e assorbe gli urti senza trasferirli alle gambe, ha raggiunto l’eccellenza. Il verdetto sul campo è ampiamente positivo e, in perfetto stile Rocky Balboa, pur essendo andato al tappeto più volte, lo stivale esce dal mio test come l’unico vero vincitore.

Ma la qualità ha un prezzo. Con un listino di 549,00 €, il Sidi Taurus GTX non è certo un prodotto destinato alla fascia commerciale o ai neofiti del turismo disimpegnato. Si colloca di diritto in una fascia premium, pensata per motociclisti esigenti che cercano il massimo delle prestazioni, dello status e dello stile. Sebbene il mercato offra tantissime alternative più abbordabili per chi cerca una soluzione “easy”, la mia esperienza insegna che per avere una protezione da off-road vero unita al comfort stradale e al Gore-Tex®, è necessario investire. In fondo, anche sul ring del mercato, se vuoi la cintura di campione devi essere pronto a pagare il prezzo del biglietto. Proprio come un grande incassatore che conquista la vittoria sudando fino all’ultimo secondo, il Taurus GTX giustifica ogni singolo centesimo, rivelandosi un compagno di avventure sofisticato e infaticabile.

SCHEDA TECNICA: SIDI TAURUS GTX

Tomaia: Realizzata in microfibra morbida con inserti in TPU ad alta densità, che garantiscono resistenza e supporto strutturale mantenendo il peso contenuto

Fodera: Integra una membrana Gore-Tex® impermeabile e traspirante, ideale per adattarsi a diverse condizioni climatiche mantenendo il piede asciutto

Suola: Mescola in gomma Materiis, studiata per offrire un’aderenza eccezionale su diverse superfici, controllo e comfort elevato

Supporto Caviglia: Struttura con supporto flessibile a 3 punti, progettata per proteggere dagli impatti senza limitare la naturale libertà di movimento del piede

Zone di Impatto: Rinforzi integrati nelle aree critiche per la sicurezza, bilanciati per non compromettere la mobilità

Sistema di Chiusura: Dotato di doppio rotore NUUN 001M, che permette una regolazione millimetrica e personalizzata con una sola mano, effettuabile anche mentre si è in movimento

Adattabilità Tibia: Design con pannello elasticizzato e ampia apertura, che consente di adattare perfettamente lo stivale a diverse tipologie di polpaccio

Componenti Sostituibili: Design completamente manutenzionabile con parti intercambiabili, prolungando la vita utile del prodotto

Prezzo di listino: € 549,00