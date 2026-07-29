Kymco Agility 125 NX: il nuovo scooter urbano debutta al prezzo di 2.590 euro

La gamma scooter di Kymco si rinnova con il lancio del nuovo Agility 125 NX, con le due lettere finali che stanno per “Next Generation” ed identificano la quarta evoluzione di una famiglia di scooter che, in oltre vent’anni di carriera, ha conquistato il mercato italiano con più di 200.000 esemplari venduti. Il nuovo modello di Kymco, pensato per la mobilità urbana, si presenta con un design totalmente rinnovato, una dotazione tecnologica più ricca e un motore più efficiente, mantenendo intatta la praticità che ha decretato il successo della gamma.

Visibilità migliorata, dotazione più ricca e praticità al top

A livello estetico, il nuovo Kymco Agility 125 NX sfoggia linee più moderne e dinamiche, impreziosite da un frontale completamente ridisegnato con illuminazione full LED e luci diurne DRL. Per la prima volta il proiettore principale è montato sul manubrio dello scooter, una soluzione che migliora la visibilità nelle svolte e nel traffico cittadino.

Significative sono anche le novità tecnologiche introdotte sullo scooter, a partire dalla strumentazione che ora è completamente digitale grazie a un display LCD multifunzione che visualizza velocità, contagiri, livello carburante, autonomia e altre informazioni di guida. Sul fronte della sicurezza arrivano di serie il sistema ABS e il controllo di trazione TCS, due dispositivi che aumentano il controllo del veicolo anche su fondi a bassa aderenza.

La versatilità rimane uno dei punti di forza di questo scooter di Kymco, confermata dalla presenza della pedana piatta, del gancio portaborse a scomparsa, della presa USB nel retroscudo, dell’ampio vano sottosella capace di ospitare un casco integrale e del bauletto in tinta con la carrozzeria dotato di serratura unificata.

Nuovo motore 125 cc da 11 CV

A muovere il Kymco Agility 125 NX c’è il nuovo motore Green Power da 125 cc, un’unità monocilindrica raffreddata ad aria, capace di sviluppare 11 CV e 10,5 Nm di coppia massima, con un incremento di circa 2,5 CV rispetto alla precedente generazione. Il propulsore promette prestazioni più brillanti, consumi contenuti e una buona autonomia grazie al serbatoio del carburante da 7 litri.

La ciclistica dello scooter conferma la collaudata ruota anteriore da 16 pollici, che consente di affrontare pavé, buche e strade dissestate con maggiore stabilità, mentre al posteriore è presente un cerchio da 14 pollici che permette di aumentare la capacità del vano sottosella. Il peso di 132 kg e la sella posta a 805 mm da terra sono caratteristiche che consentono all’Agility 125 NX di proporsi come mezzo adatto e facile da guidare a persone di ogni statura.

Tre colori, prezzo di lancio di 2.590 €

Il nuovo Kymco Agility 125 NX è già disponibile presso la rete dei concessionari nelle colorazioni Antracite Scais Opaco, Blu Flat Deep e Nero Odolo Opaco. Il prezzo di listino è di 2.690 €, ma il lancio è accompagnato da una promozione che porta il prezzo a 2.590 €, rendendolo una delle proposte più competitive nel segmento degli scooter urbani 125.