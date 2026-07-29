Polini Evolution: nuovo variatore per Honda SH 350i, ADV 350 e Forza 350

Polini amplia la propria gamma di componenti dedicati agli scooter Honda con il nuovo variatore Evolution, sviluppato per i modelli SH 350i, ADV 350 e Forza 350. Il nuovo kit di Polini è progettato per ottimizzare il funzionamento della trasmissione automatica, offrendo una guida più brillante grazie a un sensibile miglioramento di accelerazione, ripresa e progressione della cambiata.

Rispetto al variatore tradizionale, la versione Evolution propone un aggiornamento più completo, studiato per intervenire in maniera mirata sul comportamento della trasmissione. Il kit comprende infatti la semipuleggia mobile, lo spinotto con trattamento DLC (Diamond Like Carbon), la semipuleggia fissa e la molla di contrasto, tutti componenti sviluppati per lavorare in perfetta sinergia e incrementare il rendimento complessivo.

Le caratteristiche dei componenti del nuovo kit Polini

Uno degli elementi chiave di questo nuovo variatore di Polini è la taratura con rulli da 13 grammi, soluzione che consente al motore di mantenersi più facilmente nel regime di funzionamento ideale. Il risultato è una risposta dell’acceleratore più immediata, partenze più brillanti e una ripresa più efficace nelle fasi di sorpasso o nelle ripartenze urbane, senza penalizzare la fluidità della trasmissione durante la guida quotidiana.

Particolare attenzione è stata dedicata anche allo spinotto, che grazie al trattamento DLC riduce gli attriti tra le parti in movimento, migliorando di fatto la precisione dello scorrimento, limitando l’usura e contribuendo a mantenere costanti le prestazioni nel tempo.

A completare il kit c’è la nuova semipuleggia fissa Polini, caratterizzata da un’inclinazione rivista che passa da 14° a 13° rispetto al componente originale. Questa modifica ottimizza il lavoro della cinghia, rendendo la cambiata più efficiente e migliorando l’erogazione della potenza lungo tutto l’arco di utilizzo.

Prezzo di 212 euro

Grazie al nuovo variatore Evolution, disponibile al prezzo di 212 euro (IVA esclusa), Polini propone una soluzione dedicata a chi desidera rendere il proprio Honda SH 350i, ADV 350 o Forza 350 più reattivo e piacevole da guidare, migliorando il comportamento della trasmissione senza rinunciare all’affidabilità e alla fruibilità nell’utilizzo di tutti i giorni.