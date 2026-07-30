Wunderlich amplia la gamma di accessori moto: nuove borse X-Bag X30 e novità per BMW, Ducati e Voge

Chi affronta brevi o lunghe percorrenze in moto sa che spesso ci sono momenti in cui, durante il viaggio, sono i piccoli dettagli a fare la differenza tra una giornata da ricordare e una da dimenticare. Una consapevolezza questa consolidata anche in Wunderlich, l’azienda tedesca di accessori moto, che continua ad arricchire il proprio catalogo con soluzioni pensate per il touring, per l’off-road e per gli spostamenti quotidiani in città.

Nuove borse X-Bag X30

Partendo della borse, la proposta di Wunderlich si amplia con le nuove X-Bag X30, ovvero un set di due softbag da 30 litri l’una, impermeabili e chiudibili a chiave, che offrono una capacità complessiva 60 litri e una portata di 12 kg. Il set viene proposto al prezzo di 429,56 € e si abbina ai supporti X-Rack pensati per numerosi modelli BMW, Ducati, Harley-Davidson e Voge.

Per chi desidera soluzioni pronte all’uso, Wunderlich propone anche pacchetti completi con borse e supporto già abbinati per diversi modelli: BMW R 1300 R, BMW R 1300 RS e BMW F 450 GS (706,37 €), BMW R 12 G/S (788,39 €) e BMW M 1000 XR (890,91 €). Inoltre per chi non vuole portarsi dietro una chiave in più può aggiungere, al prezzo di 51,16 €, i cilindri codificabili sulla chiave della moto.

Accessori per le BMW F 450 GS e R 1300 GS

Per la BMW F 450 GS Wunderlich propone tre accessori specifici: un rialzo manubrio Ergo Pro da 40 mm (92,17 €) che rende molto più naturale la guida in piedi, delle robuste staffe in acciaio a protezione dei paramani e delle mani del pilota (184,44 €), e i tamponi Doubleshock per l’asse posteriore (71,66 €), che assorbono urti e limitano i danni in caso di scivolata.

Chi invece vuole rendere la propria BMW R 1300 GS ancora più sportiva, è disponibile il set di selle Edition X Trophy 2026 che elimina il tradizionale gradino tra pilota e passeggero, lasciando piena libertà di movimento, ed è arricchito dalla funzione e utile tecnologia ThermoPro che abbassa la temperatura della seduta anche di 25 gradi sotto il sole. Il prezzo è di 1.024,18 €.

Accessori per la Voge DS900X

Non mancano poi le proposte dedicate alla Voge DS900X, che può optare per un rialzo manubrio da 20 mm (102,42 €), una protezione motore Extreme in alluminio idroformato (347,55 €), una cover per la pompa dell’acqua (61,41 €) e un set di cover per i coperchi di frizione e alternatore (122,92 €). A prescindere dal modello di moto e dalla tipologia di accessorio, tutti i prodotti Wunderlich sono coperti da cinque anni di garanzia.