SYM Italia celebra 20 anni e presenta a EICMA 2025 una nuova era della mobilità

di Andrea Senatore 5 Novembre, 2025
Il 2025 segna un anno di svolta per SYM Italia, filiale del colosso taiwanese Sanyang Motor Co. Ltd., che festeggia i suoi 20 anni di attività con una trasformazione profonda e un nuovo posizionamento strategico. L’azienda si prepara a inaugurare una fase più audace e distintiva della propria storia, sintetizzata nella campagna di comunicazione “Segui il richiamo”, simbolo di una visione rinnovata e di un legame ancora più emozionale con il pubblico.

Questa nuova identità prende forma nella gamma di veicoli presentata in anteprima mondiale a EICMA 2025, frutto di un importante percorso evolutivo in termini di design e ingegneria. Ispirata al mondo naturale, la nuova linea adotta un linguaggio biomimetico, che fonde elementi organici e tecnologie avanzate, dando vita a forme dinamiche e funzionali.

Tra i protagonisti dello stand spiccano tre modelli dal forte valore simbolico:

  • TTLBT, solido e resistente come una tartaruga;
  • JEPARDO, agile e veloce come un ghepardo;
  •  JOYRIDE 300, potente ed elegante come un leone

Questi scooter rappresentano il nuovo corso stilistico SYM, dove l’anima animale si unisce alla precisione meccatronica, creando un’estetica futuristica e riconoscibile.

Accanto a loro, il nuovo CRUISYM 400 si distingue per un design muscoloso e affilato, impreziosito da un sistema di illuminazione full LED che ne sottolinea l’anima sportiva. Ampio spazio anche ai modelli urban, come BWT, FIDDLE, 4MICAEP e SYMPHONY SR, insieme alle moto NHR e NHX, pensate per un pubblico giovane e dinamico.

Con dieci novità assolute e il rinnovo dei bestseller come Jet 14 Evo, Maxsym TL e Symphony ST, SYM conferma la propria leadership globale nel mondo delle due ruote, puntando su innovazione, design e sostenibilità per guidare la mobilità del futuro.

