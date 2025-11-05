EICMA 2025: Lambretta presenta Elettra S, il primo scooter elettrico, e la nuova J [FOTO]

Lambretta, storico marchio divenuto icona di stile e ingegneria italiana, si presenta a EICMA 2025, con due novità che unisco passato e futuro: Elettra S, primo scooter elettrico completamente sviluppato da Lambretta, e nuova Lambretta J, erede moderna dell’amata “Junior” del 1964.

Elettra S: autonomia fino a 120 km

La Lambretta Elettra S è il nuovo scooter elegante e ricco di personalità col quale il brand entra nel mondo della mobilità elettrica. Spinta da un motore sincrono a magneti permanenti da 4 kW (6 kW di picco) e 101 Nm di coppia massima, la Lambretta Elettra S accelera da 0 a 40 km/h in 10 secondi, raggiungendo i 90 km/h di velocità di punta. Ad alimentare il motore elettrico c’è una batteria NMC da 4,5 kWh che garantisce allo scooter un’autonomia fino a 120 km, con ricarica completa in 5 ore e 40 minuti se collegata alla presa domestica o all’80% in poco più di 3 ore con ricarica rapida.

Il design della Elettra S rimane fede alla tradizione, con lo scooter elettrico, il cui peso è di 132 kg, dotato di scocca in acciaio, display TFT ad alta risoluzione e illuminazione full LED. A garantire guida equilibrata e dinamismo ci sono la forcella anteriore a tirante e il nuovo monoammortizzatore posteriore. Il lancio sul mercato della Lambretta Elettra S è previsto per la seconda metà del 2026, con un prezzo indicativo di 6.500 €.

Lambretta J: il ritorno della Junior

Altra novità svelata a EICMA è la nuova Lambretta J, modello ispirato alla storica J del 1964 che combina linee retrò e tecnologia moderna. Disponibile con motori 125 e 200 cc, quattro tempi e raffreddati a liquido, la Lambretta J si caratterizza per le ampie fiancate rettangolari, il faro esagonale e la sella lunga e slanciata, elementi che richiamano la vecchia J, oltre che per la carrozzeria in metallo e la ciclistica solida con forcella anteriore a tirante con doppio ammortizzatore. La nuova Lambretta J debutterà sul mercato nelle primavera 2026 con un prezzo indicativo di partenza di 4.500 €.