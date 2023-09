Sym ADX: arriva il nuovo scooter 125, da 3.799 euro [FOTO]

Sym ADX 125 è il nuovo scooter del marchio di Taiwan, con un’anima doppia: quella cittadina e quella offroad. Dedicato a chi lo utilizza tutti i giorni per muoversi in città oppure per andare a fare delle gite fuoriporta. È già nel listino del marchio, con un prezzo da 3.799 euro (f.c.).

Le caratteristiche

Lo scooter presenta alcune peculiarità a livello estetico, come i fari full LED con DLR, di derivazione automobilistica, ma anche il codino rialzato ispirato allo stile offroad. L’ADX 125 presenta anche una grande pedana, per ridurre l’affaticamento durante i tragitti più lunghi, e lo scarico a disegno triangolare, più fine ed elegante.

Questo modello è equipaggiato con strumentazione adattiva TFT da 5” con personalizzazione di colorazione e layout, una presa USB QC 3.0 per ricaricare i propri apparecchi elettronici ed il sistema keyless, dotato di avvicinamento di sicurezza. Infine, è presente un serbatoio da 15 litri, per ridurre la necessità di effettuare il rifornimento.

Il motore

Il motore di ADX 125 è raffreddato a liquido, con una potenza di 12,2 cavalli e 11,5 Nm di coppia massima, per prestazioni di livello. È presente il supporto motore A.L.E.H., abbinato a mono ammortizzatore laterale, pneumatici dedicati e rivista posizione di guida, che consentono di destreggiarsi sullo sterrato con la stessa facilità che sull’asfalto. Non mancano i sistemi di sicurezza come ABS e TCS, così come lo Start&Stop per un risparmio di carburante ed emissioni.

Prezzo

Sym ADX 125 è disponibile in cinque colorazioni, con un listino pari a 3.799 euro (f.c.).