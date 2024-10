SYM ADX 300: il nuovo scooter crossover del marchio taiwanese

SYM ha presentato, qualche settimana fa, la sua nuova gamma Euro 5+. Tra questi, il modello più atteso, era sicuramente l’ADX 300, il nuovo scooter crossover taiwanese. Design robusto, telaio rinforzato e sospensioni a lunga escursione, per poter viaggiare sia in città che per tratti off-road.

Le caratteristiche

Il SYM ADX 300 propone delle linee decise, con i fari anteriori full LED, con design moderno, un manubrio in stile off-road, con paramani, e le citate sospensioni con escursione maggiorata. Non mancano il display TFT a colori da 7 pollici, personalizzabile con le informazioni di bordo, le prese USB (A e C) per ricaricare i propri dispositivi ed un vano sottosella che contiene un casco integrale. L’equipaggiamento comprende anche il sistema keyless e la frenata TCS e ABS Bosch 9.1.

Il motore

Il nuovo scooter del marchio taiwanese è spinto dall’unità monocilindrica raffreddata a liquido da 278 cc, con una potenza di 26 cavalli e 26 Nm di coppia massima, abbinato alla trasmissione CVT.

Prezzo

Il SYM ADX 300 è già disponibile presso le concessionarie del marchio, con un listino prezzi pari a 4.999 euro (f.c.). Fino al 31 ottobre, questo modello è disponibile in offerta a 4.699 euro (f.c.).

Sono cinque i colori disponibili per il nuovo scooter targato SYM: Bianco Opaco, Grigio Titanio, Grigio Storm, Blu Atlantic e Nero Opaco.