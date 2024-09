SYM: arrivano cinque modelli Euro 5+ amici dell’ambiente

L’autunno si avvicina e SYM Italia ha annunciato l’arrivo di cinque nuovi modelli nei prossimi mesi. Sarà una gamma completamente Euro 5+, cioè in linea con la nuova normativa europea con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e migliorare la sostenibilità ambientale dei veicoli. Tutti presentano degli adeguamenti, per poter rispettare gli standard tecnici di omologazione europea.

Le novità per la fine del 2024

Entrando nel dettaglio, la prima novità è l’ADX 300. Propone un design robusto ed è stato aggiornato con il telaio rinforzato e le sospensioni a lunga escursione. È dedicato a chi deve affrontare il traffico cittadino quotidiano, ma si cimenta anche in qualche percorso off-road. Disponibile in cinque colori e con un prezzo promozionale a partire da 4.699 euro.

Un paio di novità per chi punta a prestazioni più importanti. Il Maxsym GT 400, con motore dalle grandi prestazioni, un look elegante e dotazioni di alta qualità, ed il Cruisym 300, con motore da 278 cc, design dinamico ed un’estetica sportiva. Due mezzi versatili, sia per l’utilizzo cittadino, sia per i viaggi fuoriporta.

Gli altri due modelli sono il Joyride 300 ed il JET 14 Evo. Il primo combina le caratteristiche di un cruiser con quelle di uno scooter a ruota alta e propone numerose dotazioni tecnologiche, con grandi capacità di carico, con ampio sottosella e bauletto Shad SH di serie. Il secondo, disponibile sia come 125 che 200, è dedicato alla mobilità urbana, con comfort di guida e grande agilità.