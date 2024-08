Suzuki V-Strom 800SE: con Summer of Ride cavalletto centrale e parabrezza maggiorato in omaggio

Suzuki lancia la compagna promozionale “Summer of Ride” dedicata alla sua Sport Enduro V-Strom 800SE.

Con la “Summer of Ride”, chi sottoscrive un contratto per una V-Strom 800SE dal 5 agosto 2024 con immatricolazione entro il 30 settembre 2024 riceverà in omaggio il cavalletto centrale e il parabrezza maggiorato, due accessori originali Suzuki che aumentano il confort di viaggio in sella alla moto di Suzuki.

Il “plus garantito dai due accessori

Il cavalletto centrale permette di parcheggiare la moto con maggiore stabilità, consentendo di caricare i bagagli con più facilità. Il parabrezza maggiorato garantisce una protezione ancora maggiore dal vento, essendo più alto di 38 mm rispetto a quello standard e donando quindi un maggior comfort di guida.

Usufruendo della “Summer of Ride” il vantaggio di acquisto per il cliente che compra la Suzuki V-Strom 800SE è superiore ai 400 €.