Suzuki SV-7GX: la nuova crossover da 650 cc ad EICMA 2025 [FOTO]

Non può mancare Suzuki ad EICMA 2025, la fiera a due ruote aperta oggi a Milano (giovedì l’apertura al pubblico), ed il marchio giapponese ha portato la nuova SV-7GX. Si tratta di una crossover da 650 cc, che si pone come anello di congiunzione tra le naked sportive e le Adventure Tourer. È spinta dal bicilindrico a V da 73,4 cavalli, con tanta tecnologia disponibile. Lo stand si completa con l’intera gamma a due ruote ed i capi della Suzuki Capsule Collection.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, questa nuova moto del marchio giapponese presenta linee sportive, ma con elementi eleganti. Il frontale ospita luci diurne e un proiettore, entrambi a LED, ottimizzati per distribuire il fascio luminoso in modo efficace anche con la moto inclinata. La posizione di guida è comoda ed è un mix tra quella leggermente protesa in avanti della SV650 e quella più eretta, da Adventure Tourer, della V-Storm 650. Grazie al manubrio in alluminio ed una sella con un’altezza di 795 mm da terra.

La ciclistica associa un telaio a traliccio in tubi d’acciaio a un forcellone a sua volta con struttura tubolare, che aziona tramite un leveraggio progressivo un monoammotizzatore regolabile nel precarico su sette posizioni. Le ruote sono entrambe da 17 pollici, mentre l’impianto frenante propone due dischi anteriori da 290 mm ed un disco posteriore da 240 mm. Non manca la tecnologia, con il display TFT da 4,2 pollici a colori per tutte le informazioni di viaggio.

Il motore

La Suzuki SV-7GX è spinta dal motore bicilindrico a V da 652 cc raffreddato a liquido da 73,4 cavalli e 64 Nm dii coppia, omologato con la normativa Euro 5+, e con consumi dichiarati di 4,2 l/100 km, per poter percorrere circa 400 chilometri con un pieno.

L’elettronica di bordo propone tre modalità di guida, il Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e disattivabile, l’acceleratore ride-by-wire, il dispositivo ‘partifacile’ per supportare l’avvio ed il Quick Shift System con l’antibloccaggio ABS.