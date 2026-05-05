Suzuki protagonista al Giro d’Italia 2026: flotta di oltre 70 moto per la Corsa Rosa

Anche quest’anno Suzuki si conferma ancora una volta partner strategico e moto ufficiale del Giro d’Italia, rafforzando il proprio ruolo a sostegno dei principali eventi del ciclismo internazionale. Per i prossimi due mesi, la Casa di Hamamatsu sarà protagonista sulle strade delle competizioni più prestigiose del ciclismo italiano, garantendo garantendo supporto operativo e logistico con una flotta di moto dedicata e altamente performante.

Il supporto a Giro d’Italia, Giro E, Giro d’Italia Women e Giro Next Gen

Il programma di partnership di Suzuki e le corse ciclistiche si sviluppa attraverso le tre grandi manifestazioni firmate RCS Sports & Events. Si parte con il Giro d’Italia e il Giro E (dall’8 al 31 maggio), durante i quali Suzuki seguirà tutte le tappe della Corsa Rosa, dalla partenza internazionale di Nessebar, in Bulgaria, fino al tradizionale arrivo a Roma. A seguire, dal 30 maggio al 7 giugno, sarà la volta del Giro d’Italia Women, che attraverserà il Nord Italia in nove tappe tecniche tra Emilia-Romagna e Piemonte. Infine, dal 14 al 21 giugno, il costruttore nipponico sarà al fianco dei giovani talenti del ciclismo mondiale con il Giro Next Gen, dedicato agli Under 23.

Flotta di più di 70 moto con quattro modelli della gamma Suzuki

Per affrontare la complessità organizzativa degli eventi ciclistici di RCS Sports & Events, Suzuki metterà in strada oltre 70 moto, impiegate per assistenza, sicurezza e supporto logistico lungo tutto il percorso complessivo di oltre 3.400 chilometri. della Corsa Rosa. Tra i modelli protagonisti sulle strade del Giro d’Italia 2026 figurano la Suzuki V-Strom 800 e la Suzuki V-Strom 1050, moto ideali per i lunghi trasferimenti e i tratti montani, insieme alla Suzuki GSX-S1000GT e alla Suzuki GSX-S1000GX, pensate per garantire comfort, stabilità e precisione anche nelle condizioni più impegnative.

Lo sport come strumento di promozione di mobilità consapevole

La presenza di Suzuki al Giro d’Italia rafforza l’impegno della Casa giapponese nel favorire una visione più ampia della mobilità, fatta di equilibrio tra innovazione, sport e sostenibilità. Anche al Giro d’Italia, il marchio di Hamamatsu punta a valorizzare l’esperienza di guida e a promuovere uno stile di vita attivo, in cui tecnologia e passione si incontrano. Attraverso lo sport, in questo caso il ciclismo, Suzuki rafforza così il proprio impegno verso una mobilità consapevole, trasformando ogni chilometro percorso in un’esperienza di valore condiviso.