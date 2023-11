Suzuki, première show in concessionaria per scoprire GSX-S1000GX e GSX-8R [FOTO]

Dopo essersi svelate all’EICMA pochi giorni fa, le novità Suzuki 2024 presentate in anteprima mondiale alla kermesse milanese sono pronte a mostrarsi al grande pubblico con un Première Show che vedrà protagoniste assolute la GSX-S1000GX e la GSX-8R.

Le due nuove moto daranno vita a due eventi itineranti, ciascuno dei quali prevede una serie di serate speciali, che si svolgeranno presso alcune concessionarie Suzuki. A partire dal 20 novembre, ciascun filone del Première Show si articolerà su 27 tappe in giro per l’Italia, e toccherà in totale undici regioni, comprendo ampia parte del territorio nazionale, spaziando dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia. In ogni appuntamento gli appassionati potranno guardare da vicino le moto e sedersi in sella, mentre non sarà per il momento possibile fare una prova su strada.

GSX-S1000GX

La Suzuki GSX-S1000GX è la nuovo moto che punta a offrire il massimo di prestazioni e versatilità, unite al meglio della tecnologia oggi disponibile nel mondo delle due due ruote. Caratterizzata da una linea sportiva ed elegante, la GSX-S1000GX è equipaggiata con il motore a quattro cilindri in linea da 152 CV, inserito in un telaio a doppia trave in alluminio.

A livello ciclistico, la GSX-S1000GX porta al debutto le prime sospensioni elettroniche mai impiegate su una Suzuki di serie: le Suzuki Advanced Electronic Suspensions (SAES) con forcella Hitachi Astemo (Showa) SFF-CA e ammortizzatore posteriore BFRC-lite. Altro fiore all’occhiello della moto è la gestione elettronica del precarico molla della sospensione posteriore.

GSX-8R

L’altra grande novità della Casa giapponese è la Suzuki GSX-8R, una sportiva di nuova concezione che combina fruibilità, prestazioni e piacere di guida. Sviluppata attorno alla base della GSX-8S, questa moto ha una sagoma protesa verso l’avantreno e un’inedita coppia di semi-manubri in alluminio forgiato. La GSX-8R ha il telaio in tubi d’acciaio e monta un compatto motore bicilindrico parallelo da 776 cm3 che sviluppa 83 CV di potenza e 78 Nm di coppia massima, per un consumo medio di 4,2 l/100 km (ciclo misto WMTC).

Il motore è gestito in maniera integrata con tutta l’elettronica di bordo dal Suzuki Intelligent Ride System. Dotata di strumentazione con display TFT LCD da 5 pollici, la Suzuki GSX-8R è disponibile anche in versione depotenziata da 35 kW (48 CV) per i possessori di patente A2.