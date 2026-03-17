Suzuki Hayabusa x Street Fighter 6: la moto supersportiva giapponese ora è firmata Juri

La Suzuki Hayabusa abbraccia il mondo di Street Fighter, il celebre videogioco “picchiaduro”, con la Hayabusa Tuned by JURI, una speciale versione della supersportiva che ha accompagnato la presenza della Casa giapponese ai campionati mondiali di CAPCOM CUP 12 e “Street Fighter League: World Championship 2025”. Questa versione esclusiva dell’iconica Suzuki Hayabusa è caratterizzata da una livrea dedicata a Street Fighter 6, ultimo capitolo della saga videoludica, celebrando una collaborazione nata in occasione di tornei mondiali di cui Suzuki è stata partner e rendendo concreto l’incontro tra il mondo delle due ruote e quello degli eSport.

Il successo di Street Fighter 6

Ancora una volta Suzuki si avvicina in modo creativo ai tanti appassionati di Street Fighter, videogioco molto amato che ha venduto oltre 56 milioni di copie in tutto il mondo. Un successo che prosegue con l’ultimo capitolo, “Street Fighter 6“, che ha riscosso un ampio apprezzamento anche grazie all’adozioni di un sistema di gioco con controllo semplificato, che ha permesso di avvicinarsi ad un pubblico ancora più ampio e solitamente meno attratto dal genere “picchiaduro”. In Street Fighter 6 sono disponibili diverse modalità di gioco che consentono ai giocatori di vario livello di sfidarsi sia in incontri competitivi sia in incontri casuali amatoriali.

Mentre lo scorso anno, in occasione di CAPCOM CUP 11, Suzuki aveva realizzato una GSX-8R in livrea speciale ispirata a “Juri”, personaggio di Street Fighter 6 appassionato di moto, per l’edizione di quest’anno la Casa giapponese ha scelto la supersportiva Hayabusa per celebrare il legame col popolare videogame.

La Suzuki Hayabusa Tuned by JURI

La Suzuki Hayabusa Tuned by JURI è dotata di una speciale livrea ispirata a una versione alternativa del personaggio Juri. Il design riprende la combinazione di colori “2P color”, la variante cromatica utilizzata nei videogiochi di combattimento quando lo stesso personaggio è selezionato da entrambi i giocatori, composta da bianco, nero e giallo, disposti dinamicamente a rappresentare la sua volontà e determinazione per conquistare la vittoria.

Se stai pensando di voler acquistare quest’originale versione della moto giapponese, rimarrai probabilmente deluso nel sapere che la Suzuki Hayabusa Tuned by JURI non è in vendita, ma si tratta solo di un modello espositivo che nei giorni scorsi ha presenziato lo stand Suzuki durante “CAPCOM CUP 12” e “Street Fighter League: World Championship 2025”, che si sono svolti all’arena Ryogoku Kokugikan di Tokyo dall’11 al 15 marzo 2026.