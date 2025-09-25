Suzuki GSX-R1000R 2026: si rinnova per celebrare i 40 anni

La Suzuki GSX-R1000R si rinnova e celebra il 40° anniversario della famiglia GSX-R del marchio giapponese. Il nuovo modello è stato presentato al Bol d’Or 2025, l’iconica 24 Ore di Le Castellet, dove il team Suzuki ha conquistato il terzo successo consecutivo. Tornando alla rinnovata moto, propone un design dedicato e tre livree celebrative, che richiamano momenti della storia.

Le caratteristiche

Partendo da quest’ultime, la nuova GSX-R1000R propone la livrea blu, colorazione storica della versione 750 del 1986, la livrea gialla ispirata al vittorioso team Alstare Suzuki del 2005 e la livrea rossa, ispirata al leggendario pilota Kevin Schwantz, iridato nel 1993. Inoltre, la nuova moto propone il logo del 40° anniversario sul serbatoio, sulle carene e sulla chiave. Non mancano altri tocchi distintivi, come il logo GSX-R sul silenziatore e sulla sella, mentre le cover di spingidisco e frizione sono rifiniti in grigio ed i dischi freno propongono una finitura color oro.

Anche la ciclistica riceve importanti aggiornamenti: albero motore ridisegnato, con supporti maggiorati e basamento rivisto per sopportare carichi ancora più elevati. Presenti anche nuova catena di distribuzione, frizione SCAS (assistita e antisaltellamento) ottimizzata per una gestione più fluida e meno affaticante. La batteria al litio HY battEliiy P-series è più leggera, compatta, sicura e di lunga durata, così come la centralina ABS Astemo di nuova generazione è più compatta e leggera, migliorando così l’integrazione con i sistemi elettronici.

Il motore

La nuova Suzuki GSX-R1000R è spinta dal motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm3, ottimizzato per prestazioni di livello. Tra i nuovi elementi, troviamo testate riprogettate, nuove camere di combustione, rapporto di compressione portato a 13,8:1, migliorando così l’efficienza termica e mantenendo la potenza tipica di questa famiglia di modelli. Infine, sono stati introdotti controlli elettronici più evoluti, con la piattaforma Suzuki Intelligent Ride System.