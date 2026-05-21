Arai Helmet presenta una serie di novitÃ che arricchiscono la moderna gamma prodotto dell’azienda giapponese produttrice di caschi. Sono principalmente due i nuovi arrivi che faranno felici sia gli appassionati di moto che quelli del motorsport a quattro ruote: il lancio del nuovo casco da competizione GPV-R e una replica in edizione limitata del casco indossato dal pilota giapponese Ai Ogura nel giorno del suo primo storico podio in MotoGP.

Ai Ogura sul podio e Arai lo celebra con un casco speciale

Al recente Gran Premio di Francia di Le Mans, il giovane pilota giapponese Ai Ogura ha conquistato il suo primo podio nella classe regina del Motomondiale, diventando il primo pilota nipponico a salire sul podio in MotoGP dal lontano 2012. Un risultato storico quello del 25enne, che Arai ha voluto celebrare con il lancio di una replica limitata del suo casco RX-7V FIM Racing #2. Il casco mantiene il layout grafico originale e i dettagli metallici del casco da gara che accompagnano Ogura in pista, ma si distingue per una combinazione cromatica inedita con predominanza del blu, al posto dei tradizionali accenti rossi del design MotoGP. Questo casco di Arai, che sarÃ prodotto in serie limitata, rappresenta un ambito oggetto da collezione per i fan di Ogura e per gli appassionati di MotoGP.

GPV-R: la nuova frontiera della protezione per i piloti da corsa

Per quanto riguarda invece le novitÃ di prodotto, Ara presenta GPV-R, il nuovo casco per le corse automobilistiche che rappresenta l’evoluzione delle filosofia progettuale del marchio giapponese. La calotta Ã¨ stata completamente ridisegnata con una forma ancora piÃ¹ tondeggiante e levigata, pensata per far “scivolare via” gli impatti, secondo il cosiddetto principio del “glancing off”, in modo ancora piÃ¹ efficace.

Questo casco ha il perno della visiera posizionato piÃ¹ in basso rispetto alla consuetudine, ampliando cosÃ¬ la superficie liscia sopra di essere, mentre un nuovo sistema GP-VAS con meccanismo di chiusura centrale migliora sia la protezione che la praticitÃ d’uso. Lo spazio occhi allargato consente poi di garantire una migliore visibilitÃ a vantaggio della leggibilitÃ del quadro strumenti dell’auto. Anche l’interno del casco GPV-R Ã¨ stato rivisto al fine di migliorare il flusso d’aria, la regolabilitÃ a vantaggio del comfort e la compatibilitÃ con i moderni sistemi di idratazione e comunicazione. L’Arai GPV-R Ã¨ disponibile nelle omologazioni FIA8860, FIA8859 e FIA8878 per il karting, coprendo ogni livello del motorsport.