Suzuki GSX-R1000R 2026: in arrivo in Italia a 20.490 euro [FOTO]

La nuova Suzuki GSX-R1000R si avvicina all’arrivo nelle concessionarie italiane, previsto per la prossima primavera. Nel frattempo, il marchio giapponese ha annunciato il prezzo per il nostro mercato della rinnovata supersportiva, con 40 anni di storia: il listino è pari a 20.490 euro.

Le caratteristiche

Questo modello presenta alcuni elementi distintivi, per dargli ancora più grinta rispetto alle versioni del passato: alette aerodinamiche laterali in carbonio, derivate dall’esperienza racing del marchio, cover monoposto ed una tecnologia evoluta. Inoltre, presenta tre livree 40th Anniversary (Blu, Rosso e Giallo), che rendono omaggio i momenti più iconici della storia della GSX-R.

Anche la ciclistica ha ricevuto degli importanti aggiornamenti: albero motore ridisegnato, con supporti maggiorati e basamento rivisto per sopportare carichi ancora più elevati, nuova catena di distribuzione, frizione SCAS (assistita e antisaltellamento) ottimizzata per una gestione più fluida e meno affaticante. Infine, ci sono controlli elettronici più evoluti ed intuitivi.

Il motore

La nuova GSX-R1000R è spinta dal motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm3, affinato per migliorare le prestazioni. Le testate riprogettate, le nuove camere di combustione e il rapporto di compressione portato a 13,8:1 migliorano l’efficienza termica mantenendo la potenza tipica della GSX-R, per un miglior rendimento, oltre ad un nuovo scarico in titanio compatto.

Uscita e prezzo

Questa versione per i 40 anni di una stirpe iconica di supersportive Suzuki arriverà nel nostro Paese nella primavera 2026, con un listino prezzi pari a 20.490 euro (IVA inclusa, f.c.).