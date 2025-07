Suzuki GSX-R1000R 2026: il gran ritorno della supersportiva di Hamamatsu [FOTO]

Simbolo dell’essenza della moto supersportiva secondo Suzuki da 40 anni, la GSX-R1000R torna sul mercato europeo, e su quello italiano, portando in dote una due ruote nata per le competizioni e perfezionata sulla strada. La nuova Suzuki GSX-R1000R, erede di una lunga dinastia fatta di prestazioni e adrenalina iniziata nel 1985 con la prima GSX-R750, si presenta con numerosi accorgimenti tecnici e affinamenti che coinvolgono design, tecnologia e prestazioni.

Estetica ammodernata e aerodinamica evoluta

La nuova Suzuki GSX-R1000R ha subito un ottimizzazione aerodinamica che ne ha migliorato stabilità e comfort alle alte velocità, con una deportanza e una precisione in curva ottimizzata anche dalla presenza di nuove alette laterali in fibra di carbonio (in optional). Esteticamente la nuova sportiva giapponese ha un frontale aggiornato, con faro a LED compatto che integra luci di posizione e indicatori di direzione, mentre i ritocchi relativi a carene, porta targa e tappo serbatoio rendono il profilo più moderno e grintoso.

Motore Euro 5+ da 195 CV

A spingere la Suzuki GSX-R1000R 2026 c’è il confermato motore quattro cilindri in linea da 999,8 cc, che è stato aggiornato ed evoluto in diverse componenti, comprendendo testate, camere di combustione e rapporto di compressione. Gli affinamenti hanno permesso al motore, che sviluppa 195 CV di potenza, di soddisfare le normative Euro 5+. La moto, che beneficia di nuovo sistema di alimentazione, monta un nuovo scarico in titanio con doppio sensore e catalizzatore maggiorato che contribuisce al contenimento del peso complessivo che, con il pieno di carburante, è di 203 kg.

Migliorato il comparto elettronico

Confermando la dotazione ciclistica, importanti novità della nuova Suzuki GSX-R1000R si concentrano sull’elettronica con l’introduzione del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), evoluto sistema di gestione della moto al quale si aggiungono il ride-by-wire ottimizzato, il traction control a 10 livelli, il sistema anti-impennata e il Roll Torque Control per maggiore stabilità in curva, l’affinato cambio quickshifter bidirezionale e l’aggiornata funzione lauch control. Insieme alla nuova IMU Bosch che coordina i vari sistemi c’è poi l’impianto frenante con cornering ABS e Slope Control che adatta la frenata in curva e in discesa. Un ulteriore novità è rappresentata dalla nuova centralina ABS Astemo, alleggerita e ridotta nelle dimensioni rispetto alla versione precedente.

Speciale look celebrativo con tre livree storiche

Per celebrare i 40 anni della saga GSX-R, la nuova Suzuki GSX-R1000R propone tre nuove livree storiche con fanno riferimento a momenti iconici della storia della sportiva nipponica: la BLU 40th che evoca la 750 del 1986; la ROSSO 40th ispirata alla GSX-R di Kevin Schwantz del 1993; la GIALLO 40h, tributo al Team Alstare del 2005. Su tutte le nuove Suzuki GSX-R1000R spiccano il logo del 40° anniversario su carene, serbatoio e chiave, e i dettagli oro su cover di frizione e dischi freno, mentre il logo GSX-R impreziosisce il look di silenziatore e sella.