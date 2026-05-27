Kevin Schwantz e Suzuki al Giro d’Italia 2026 tra ciclismo e motori

Il legame tra Suzuki e Kevin Schwantz vive un nuovo capitolo al Giro d’Italia 2026. Il campione texano, oggi brand ambassador Suzuki e che con la Casa giapponese nel 1993 ha conquistato il titolo mondiale della classe 500, l’attuale MotoGP, continua ad essere una delle icone più amate del motociclismo mondiale. In questi giorni Schwantz è tra i protagonisti del Giro-E Enel 2026, l’evento ciclistico non agonistico organizzato da RCS Sport che si svolge parallelamente al Giro d’Italia.

Grande appassionato di ciclismo, disciplina che pratica abitualmente per allenamento e divertimento, Schwantz sta vivendo in prima persona l’atmosfera del Giro-E insieme agli appassionati e agli ospiti della manifestazione. L’ex pilota statunitense ha infatti preso parte alla tappa Assago-Milano del 24 maggio e due giorni dopo è stato protagonista anche della suggestiva frazione svizzera Biasca-Carì, una delle più impegnative della corsa.

In sella alla bici per due tappe del Giro-E

Per affrontare il percorso, Schwantz ha pedalato su una bici da corsa elettrica insieme al Team RCS Sport & Events, guidato dal capitano Giacomo Nizzolo. Dopo i 54,3 km della tappa lombarda, con un dislivello contenuto, il campione texano ha affrontato anche i 33,5 km della Biasca-Carì, caratterizzati da ben 1.400 metri di dislivello e da uno degli arrivi più spettacolari del Giro-E. Il campione del mondo 1993 della classe 500 sarà inoltre presente a Roma domenica 31 maggio per assistere alla tappa conclusiva del Giro d’Italia e del Giro-E Enel 2026.

La presenza di Kevin Schwantz alla corsa rosa, con Suzuki moto ufficiale del Giro d’Italia 2026, rappresenta un momento speciale per gli appassionati di sport e motori. Ancora oggi amatissimo dal pubblico, il texano continua a essere uno dei simboli più autentici della passione motociclistica. Lo scorso novembre migliaia di fan lo hanno accolto allo stand Suzuki durante EICMA 2025, mentre poche settimane fa è tornato in pista a Misano per l’EICMA Riding Fest 2026.