Suzuki GSX-8T e GSX-8TT, design da applausi: conquistato il Red Dot Award 2026
Prestigioso riconoscimento per l'estetica neo-retrò delle due moto della Casa di Hamamatsu
Un importante e prestigioso riconoscimento va ad arricchire il palmares di Suzuki che si porta a casa il Red Dot Design Award – Product Design 2026 assegnato ai modelli GSX-8T e GSX-8TT. Si tratta di un premio di assoluto valore, visto che parliamo di una delle attestazioni più ambite e significative a livello mondiale nel settore del design.
La fascinosa accoppiata di motociclette neo-retrò della Casa giapponese ha saputo conquistare i giurati del Red Dot Design Award che ogni anno, dal 1955, valuta migliaia di prodotti proveniente da diversi settori – dall’arredamento all’automotive, dall’elettronico ai dispositivi medicali, sulla base di nove parametri tra cui innovazione, funzionalità, ergonomia, durabilità, compatibilità ecologica ed impatto emozionale.
Il mix vincente tra spunti classici e design moderno
Tutta caratteristiche queste nelle quali le moto Suzuki GSX-8T e GSX-8TT si sono fatte apprezzare dalla giuria internazionale che le ha premiate per la loro capacità di reinterpretare in modo preciso e accurato elementi visivi classici, integrandoli in un’estetica moderna, chiara e strutturata. Il design dei due modelli della Casa di Hamamatsu si caratterizza per la capacità di fondere in modo armonico ed equilibrato richiami retrò e stilemi contemporanei, espressi attraverso linee senza tempo, dettagli ispirati alle iconiche Suzuki del passato e un’attenta integrazione delle tecnologie più avanzate.
Capaci di distinguersi per l’elevata qualità progettuale e stilistica, il premio conquistato dalle Suzuki GSX-8T e GSX-8TT sottolinea ulteriormente la capacità della Casa giapponese di coniugare accuratamente tradizione, innovazione e design, che si concretizza in motociclette capaci di farsi apprezzare tanto per le prestazioni, quanto per la carica seduttiva ed emozionale che sono in grado di esercitare attraverso il loro design.
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