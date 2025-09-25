Suzuki GSX-8R CUP 2025: sfida finale nell’ultimo atto a Varano

Domenica 28 settembre si corre la quinta e ultima tappa della Suzuki GSX-8R CUP 2025, con l’appuntamento conclusivo del trofeo monomarca della Casa giapponese che si terrà all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari. Nonostante il titolo già assegnato dopo quattro emozionati round, l’epilogo della Suzuki GSX-8R CUP 2025 sul circuito parmense promette una gara spettacolare e con tanti motivi d’interesse.

Agazzi campione, ma non è finita qui

Michel Agazzi, che con il quarto posto ottenuto a Modena ha conquistato il titolo, diventando il primo campione della GSX-8R CUP, affronterà l’ultimo appuntamento senza pressione, ma col desiderio di chiudere in bellezza una stagione fatto di vittorie, podi e costanza. Con il titolo ormai assegnato, a Varano gli occhi sono puntati su chi cercherà di imporsi come Samuele Marino che va a caccia di conferme dopo il suo primo trionfo conquistato a Modena. Grandi motivazioni spingeranno anche Marco Como e Lorenzo Voch che arrivano all’ultimo round galvanizzati da una gara fatta di grinta e ritmo. Determinazione che metterà in pista anche Andrea Sorrenti, deciso a riscattarsi e difendere la seconda posizione assoluta in campionato. Obiettivo podio stagionale anche per Andrea Zappa, attualmente terzo nella classifica generale (con Marco Como a pochi punti di distanza) e leader tra gli Over 35.

Over35: ancora tutto aperto

Bagarre fino all’ultimo per la conquista del titolo Over35, dove la contesa resta aperta con Andrea Zappa, leader di categoria, insediato da Fabio Donesana e da Matteo Gallan, pronti a giocarsi la vittoria finale nell’ultima sfida stagionale. Domenica prossima a Varano de’ Melegari si chiuderà dunque la stagione inaugurale della Suzuki GSX-8R CUP, campionato monomarca che ha unito passione, spettacolo e voglia di mettersi in gioco.