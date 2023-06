Stealth B-52: un nuovo modo di muoversi agilmente su due ruote

Tra le funzionalità della nuova Stealth B-52 spicca un componente che evolve il modo di trasmettere sul terreno la potenza espressa sul pedale: il nuovo H-Box.

Un’evoluta electric bike

Ricordando il precedente cambio con impugnatura a rotazione di Vbox, un soluzione rapida ed efficiente per i passaggi di marcia, ma che poteva anche comportare passaggi accidentali e falsi neutri quando sui terreni accidentati la mano era costretta a muoversi avanti e indietro sull’impugnatura; con il nuovo H-Box è stato adottato un approccio differente con l’introduzione di un nuovo H-Shifter, un sistema di cambiata elettromeccanico. L’azione su un pulsante permette sul nuovo esemplare di passare da una marcia all’altra senza mancate accensioni o pedalate inaspettate.

Alimentato dalla batteria principale della Stealth B-52, il cambio controllato da un servomotore è stato impiegato per oltre 2 anni, osservando il suo funzionamento. Inoltre, nel caso si scarichi completamente la batteria di trazione, l’alimentatore di riserva dell’H-Shifter agisce automaticamente per proseguire nei passaggi di marcia.

È stato definito un meccanismo a pedali per essere compatibile con il sistema ISIS Drive in funzione di differenti stili, lunghezze e marche di pedivelle.

Tra le caratteristica interessante del vecchio Vbox un perno concentrico del forcellone, noto per scongiurare l’estensione della catena quando la sospensione funziona nel corso della sua corsa. L’H-Box impiega lo stesso principio, come segnalato, ma presenta cuscinetti molto più grandi per evitare quasi completamente la flessione torsionale attraverso il forcellone, durante il movimento della ruota posteriore.

Definito internamente, l’H-Box risulta sviluppato in Australia. Non si tratta solo di una variante della vecchia unità, si è partiti da un foglio bianco per realizzare un sistema di trasmissione peculiare e resistente.

La marcia ultra ribassata dell’H-Box risulta funzionale per salite ripide e passaggi a bassa velocità, ma l’ampio rapporto di trasmissione permette di pedalare sino a una velocità di 80 km/h, secondo le indicazioni.