Scooter elettrico in carica prende fuoco durante la notte: l’incendio stermina un’intera famiglia

Un incendio causato dal motorino elettrico messo in carica durante la notte ha fatto divampare la fiamme in tutta l’abitazione, sorprendendo nel sonno una famiglia che non ha avuto scampo. In pochi attimi le fiamme hanno divorato la casa, raggiungendo la stanza dove dormivano tutti insieme padre e madre di 29 e 23 anni e i loro figli di 2 e 7 anni.

Il dramma a Novi Sad, in Serbia

La tragedia è avvenuto alla periferia di Novi Sad, a circa 90 chilometri da Belgrado, in Serbia. L’incendio si sarebbe propagato intorno alle 3 del mattino. A provocare il disastro, secondo quanto ricostruito dal Ministro degli Interni serbo Ivica Dacic, sarebbe stato lo scooter elettrico collegato all’impianto che, a giudicare dalla modestia dell’appartamento nel quale viveva la famiglia, difficilmente poteva essere a norma.

Inutili anche i disperativi tentativi del padre della donna, che abita in un’abitazione vicina, intervenuto non appena si è accorto dell’incendio e che ha provato a mettere in salvo la figlia, il genero e i nipotini abbattendo uno dei muri con un’ascia e una mazza.