Honda EM1 e: il nuovo scooter elettrico in vendita in Italia al prezzo di 3.199 € [FOTO e VIDEO]

Honda EM1 e:, primo scooter elettrico della Casa giapponese per il mercato europeo, debutta sul mercato italiano. Commercializzato in Italia a partire da novembre 2023, l’EM1 e: è pensato per i più giovani, offrendo una pratica e agevole soluzione di mobilità individuale a zero emissioni per la città.

La scooter EM1 e: è dotato del sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e: che consente di ricaricare la batteria comodamente a casa, con l’apposito caricabatteria. Soluzione questa che rappresenta una grande comodità, soprattutto per chi è abituato a parcheggiare lo scooter in strada, anche di notte.

Prestazioni da “cinquantino”, l’autonomia è di 41 km

Equivalente in termini di classe di appartenenza ad un 50 cc, quindi con velocità massima di 45 km/h, l’Honda EM1 e: è mosso dal motore elettrico, collocato nel mozzo ruota, che offre un’autonomia di circa 41 chilometri. Lo scooter è dotato di serie di cruscotto con display digitale, vano portaoggetti nel sottosella, presa USB, pedane per il passeggero e portapacchi posteriore.

Costa 3.199 €, con batteria a noleggio

Il nuovo Honda EM1 e: viene proposto in Italia al prezzo di 3.199 € (franco concessionario), comprensivo di caricabatterie e manutenzione per i primi 36 mesi. La batteria Honda Mobile Power Pack e: è a noleggio, pagando un canone di 36 € al mese, per 36 mesi. Tale formula è stata studiata da Honda per tutelare i clienti attuali e futuri, con la Casa giapponese che si prende carico dell’efficienza e della durata della batteria per tutto il suo ciclo di vita (garantendone una capacità di ricarica sempre superiore all’80% della capacità iniziale). Inoltre, in caso di rivendita del veicolo, il cliente non subirà la svalutazione della batteria.

Anche a rate da 61 € al mese

Tra le formula di acquisto disponibili per l’EM1 e: c’è anche il finanziamento Honda a 36 mesi con rata mensile da 61 € e maxi-rata finale di 1.535,53 €.