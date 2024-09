Salone Auto Torino 2024 | Capirossi: “La mia Suzuki GXS-8R Legend è bella da guidare. Fischi a Marquez? Solo in Italia” [INTERVISTA VIDEO]

In occasione del Salone dell’Auto di Torino Suzuki ha presentato un’esclusiva novità a due ruote, la GSX-8R Legend Capirossi, una versione speciale della moto sportiva giapponese dedicata all’ex pilota di moto italiano che nel corso della sua carriera ha gareggiato anche in sella alla Suzuki.

Alla presentazione in anteprima della Suzuki GSX-8R Legend Capirossi, disponibile in soli cinque esemplari al prezzo di 11.500 €, ha preso parte anche il diretto protagonista a cui è dedicata la versione speciale, Loris Capirossi.

Capirossi sulla moto a lui dedicata: “Aggressiva e bella da guidare”

Ai nostri microfoni, l’ex pilota di Castel San Pietro tre volte campione del mondo ci ha parlato della moto a lui dedicata da Suzuki: “Il mio rapporto con Suzuki è sempre stato molto forte. Insieme alle altre versioni Legend (in tutto quattro dedicate a quattro piloti diversi) sono moto molto particolari, oltre che esclusive dato che saranno realizzate in soli cinque esemplari”.

Della GSX-8R Legend Capirossi al fuoriclasse delle due ruote piace un po’ tutto: “L’estetica è molto aggressiva, ma anche una moto bella da utilizzare, perché avendo il manubrio leggermente più alto è una moto che puoi utilizzare tutti i giorni, una moto docile, ma che ha anche la potenza per potersi divertire”.

Sulla stagione di MotoGP di corso

Capirossi ci ha anche detto la sua sulla stagione in corso della MotoGP: “Penso che sia un campionato molto divertente, perché il format ci fa vedere delle gare bellissime”. L’ex pilota ha affrontato poi anche il tema dei nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2027, della sicurezza dei piloti, dei nuovi talenti che dalla Moto2 e dalla Moto3 che si apprestano a fare il salto in MotoGP e dei recenti fischi in pista a Marquez.