Suzuki al Salone Auto Torino 2024 con le GSX-8R Legend Edition e Loris Capirossi super ospite

Suzuki sarà protagonista del Salone Auto Torino 2024, in programma dal 13 al 15 settembre, con una folta rappresentanza della divisione moto della Casa giapponese. Tra gli appuntamenti principali c’è quello in programma per venerdì 13 settembre in piazza Vittorio alle ore 14 con ospite Loris Capirossi, che si dedicherà a una sessione di autografica dedicati ai tifosi per poi partecipare ad una conferenza stampa.

La presenza del pluricampione del mondo, pilota Suzuki MotoGP dal 2008 al 2010, sarà l’occasione per presentare l’edizione speciale della GSX-8R a lui dedicata: la Suzuki GSX-8R Legend Edition di Capirossi.

Quattro speciali ed esclusive versioni Legend della GRX-8R

Nello stand Suzuki in Piazza Castello il mondo moto della Casa nipponica avrà diverse rappresentanti a partire dalle versioni Legend della GRX-8R, quattro in tutto, dedicate ad altrettanti piloti che hanno fatto la storia del motorsport e nella 500 cc in sella alle Suzuki RG Gamma 500 e RGV Gamma 500. Oltre a quella dedicata a Loris Capirossi, le altre tre versioni Legend della GSX-8R, tutte con livree celebrativa e uniche, sono dedicate a Uncini, Lucchinelli e Schwantz.

Tutte le versioni Legend, compresa quella di Capirossi, saranno disponibili in appena 5 esemplari ciascuna e saranno ordinabili esclusivamente online fino al 30 settembre.

Test ride con le moto Suzuki

Durante tutti i tre giorni del Salone di Torino, oltre alla possibilità di ammirare da vicino il prototipo della GSX-8R Cup, versione racing dedicata alla pista della sportiva di Hamamatsu, ci sarà la possibilità di provare su strada diversi modelli della Casa giapponese. Su un percorso cittadino, accompagnati da un tester Suzuki, gli appassionati potranno effettuate test ride in sella alla nuova GSX-1000GX, alla V-Strom 1050DE, alla GSX-8S, alla V-Strom 800SE e ad altri modelli.