Suzuki GSX-8R Legend Capirossi: la sportiva dedicata al fuoriclasse italiano [FOTO]

Loris Capirossi è stato uno dei piloti italiani di moto più amati, oltre che vincenti. La sua superlativa carriera l’ha portato anche in sella alla Suzuki ed il marchio giapponese l’ha omaggiato con l’arrivo di una versione della GSX-8R Legend a suo nome. È stata presentata in occasione del Salone Auto di Torino 2024, in programma fino al 15 settembre, ed è in vendita in soli cinque esemplari.

Le caratteristiche

La Suzuki GSX-8R è la sportiva del marchio asiatico e propone uno stile visibilmente legato all’heritage sportivo dell’azienda, con un design compatto, aggressivo ed affilato della carenatura, con linee che si chiudono in un codino slanciato. La versione Legend Edition richiama le iconiche livree di quattro piloti che hanno fatto la storia di Suzuki: Kevin Schwantz, Marco Lucchinelli, Franco Uncini e, appunto, Loris Capirossi, protagonista dell’appuntamento piemontese.

La versione dedicata all’ex pilota di Castel San Pietro richiama la livrea azzurra e gialla, con cui l’italiano ha disputato tre stagioni, dal 2008 al 2010, conquistando il podio nel GP della Repubblica Ceca 2008, l’ultimo della sua carriera leggendaria. Oltre alla livrea azzurra, la Suzuki GSX-8R Legend Capirossi è griffata con il 65, il numero storico con cui ha corso nella sua carriera.

Il motore

Anche in questa Legend Edition, a muovere la sportiva della casa giapponese è sempre il motore bicilindrico di 776 cc (condiviso con la Sport Enduro Tourer V-STROM 800DE e con la Streetfigther GSX-8S) che eroga 83 CV di potenza e 78 Nm di coppia massima, come la GSX-8S. Il motore è abbinato al cambio a 6 rapporti con frizione assistita antisaltellamento SCAS.

Uscita e prezzo

La Suzuki GSX-8R Legend Capirossi è disponibile, come dicevamo, in soli cinque esemplari, al prezzo di 11.500 euro (IVA inclusa). Può essere prenotata, solamente online, da oggi al 30 settembre (salvo ovviamente esaurimento scorte), versando un acconto di 500 euro, per poi finalizzare successivamente l’acquisto, nella concessionaria selezionata da parte del cliente.