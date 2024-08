Ducati: le moto di Stoner e Capirossi vendute all’asta a Silverstone

Le iconiche Ducati di Casey Stoner e Loris Capirossi sono state vendute all’asta a Silverstone, nei giorni scorsi, ed hanno avuto un successo molto importante. In particolare per la Desmosedici GP7 del pilota australiano, con cui vinse il Mondiale MotoGp 2007, sono serviti ben 476.000 euro.

Una moto iridata

Una cifra molto pesante per una moto storica, che portò la casa di Borgo Panigale per la prima volta in vetta al mondo nella categoria regina delle due ruote. La Desmosedici GP7 è spinta da un motore V4 da 799 cc, con doppio albero a camme in testa, con una potenza superiore a 220 cavalli. Nel corso della stagione 2007, l’australiano si aggiudicò ben 10 gare su 18, con altri 4 podi e nessun ritiro. Vincendo la battaglia iridata con Valentino Rossi.

La prima Ducati vincente

Come dicevamo, però, non è stata l’unica Ducati ad andare all’asta. Anche un altro esemplare iconico dell’azienda, la GP3 di Loris Capirossi è stata venduta. Si tratta della moto con cui il pilota italiano conquistò la prima storica vittoria della rossa in MotoGp, nell’anno del debutto della casa di Borgo Panigale nella classe regina. Vinse davanti a Valentino Rossi e Sete Gibernau.

Seppur senza raggiungere i livelli della moto iridata di Stoner, anche la due ruote di Capirossi ha avuto un bel successo ed è stata venduta per poco meno di 283.000 euro. Di conseguenza, in totale, con le due moto è stata ricavata la cifra di oltre 750.000 euro.