Prova Triumph Scrambler 400 X, una monocilindrica adatta a tutti

Triumph è una azienda motociclistica nata nel Regno Unito a fine 1800. Oggi il mercato delle due ruote è cambiato ed evoluto, diventando sempre più esigente. Una delle categorie che negli ultimi anni è cresciuta maggiormente è quella delle moto di piccola cilindrata, le accessibili con la patente A2. Anche il marchio inglese ha voluto accaparrarsi la sua fetta nel mercato dei giovani, lo ha fatto con due modelli di scrambler sulla base di un monocilindrico 400. Noi abbiamo provato la ‘X’, la più estrema delle due.

LOOK CLASSICO E DETTAGLI CURATI

La piccola 400 X porta con se lo stile affermato di Triumph. Faro tondo led e serbatoio a goccia la fanno da padrona mentre lo scarico sottocoppa raccorda le linee del motore slanciandole verso il posteriore. Il telaio di questa divertente scrambler è in tubolare di acciaio, la parte centrale è nera mentre il codino è in grigio scuro. Molto minimal è l’unghia posteriore, anch’essa color alluminio, sotto la quale si nasconde il fanale a led.

Pratica e dal look custom la maniglia posteriore del passeggero. Ad avvolgere l’airbox troviamo i consueti scudi laterali Triumph, ben fatti ed incastonati tra le pieghe del telaio. Oltre alla sella, l’elemento che spicca e che identifica le diverse configurazioni della Scrambler X è il serbatoio, sono tre le colorazioni disponibili: verde, rosso e nero. Ogni tinta è impreziosita da una banda di colore differente che risalta lo stemma della casa inglese.

L’avantreno è degno del nome di questa Scrambler X, il parafango è appena accennato anche se efficace, il manubrio ha piega simili a quelli da enduro. Ciò conferisce al mezzo un look giovane e sportivo ma allo stesso tempo trasmette controllo ed affidabilità. Ad impreziosire il manubrio a piega alta è posto un traversino abbinato ad un paracolpi nero che richiama il marchio. Sotto gli occhi di chi guida si trova un tachimetro tondo impreziosito da un schermo LCD in cui sono contenute tutte le informazioni necessarie durante la marcia.

UN MOTORE BRILLANTE E UNA CICLISTICA AZZECCATA

La Triumph Scrambler X è una moto compatta e leggera, le sue caratteristiche le permettono di percorrere agilmente ogni percorso. L’avancorsa ridotta ed una ottima distribuzione dei pesi ne rendono la guida facile e divertente. Il manubrio largo ed una sella comoda garantiscono ottima maneggevolezza alle basse velocità ed una discreta stabilità nei percorsi più veloci. 179 sono i kg in ordine di marcia (con pieno da 13l), mossi dal modesto propulsore da 378 cc, in grado di sprigionare una potenza di 40 CV a 8.000 giri. Il cambio è a 6 rapporti mentre il comando della frizione è a cavo. La trasmissione è ben fatta, la cambiata risulta fluida e precisa. Il tutto è guarnito da una rapportatura generosa che permette una buona ripresa e garantisce un discreto allungo nelle marce più alte.

La ciclistica è la cosa meglio riuscita di questa 400 X. I cerchi sono in lega, anche se noi avremmo preferito almeno negli optional quelli a raggi, a nostro parere più adatti allo stile del mezzo. All’anteriore troviamo uno pneumatico da 19’’ abbinato ad un disco da 320mm ed una pinza radiale a quattro pistoncini. L’impianto frenante è totalmente marchiato ByBre. Al posteriore troviamo un disco da 230 mm morso da una pinza a singolo pistoncino, qui il cerchio è da 17’’. Entrambi gli pneumatici di serie 100/90 ant e 140/80 post hanno un disegno lievemente tassellato, questo li rende pronti a qualsiasi tipo di terreno. Il reparto sospensione è marchiato Big Piston. Le forcelle a steli rovesciati sono da 43mm e godono di una taratura in linea con la estrema versatilità di questa piccola scrambler marchiata Triumph, sono morbide e comode ma i pesi contenuti della moto le rendono adeguate anche sui trasferimenti di carico più accentuati. Le sospensioni all’anteriore non sono regolabili in idraulica mentre il monoammortizzatore al posteriore è regolabile in precarico molla.

DIVERTENTE IN STRADA, FACILE NELLO STERRATO

La Triumph Scrambler 400 X nasce per strizzare l’occhio al motociclista a tutto tondo, quello che si sposta in città ma che appena può si spinge ad esplorare strade sterrate o percorsi fuori traccia. Per tutta la prova la piccola inglese ci ha fatto rinnegare la voglia di grosse cilindrate e moto specialistiche. La sua semplicità ci ha catturati facendoci riassaporare quella fame di salire in sella e di guidare senza meta. Abituati ad un mercato che offre una estetica sempre più curata e potenze elevate sembra difficile apprezzare un mezzo semplice e da poche decine di cavalli.

Triumph con questa X ha fatto centro, è riuscita a progettare una moto guidabile con patenta A2, sostenuta da una ciclistica impeccabile, modesta ma allo stesso tempo pronta a tutto. Si tratta della moto che vuoi guidare perché è facile, è divertente, arrivi al suo limite ed hai ancora tutto sotto controllo. Abbiamo provato la Scrambler X su strade tortuose e tornanti stretti e qui ci ha concesso anche qualche traverso. L’abbiamo anche guidata sulle pedane lungo strade sterrate, qui più che mai abbiamo apprezzato lo studio alla base del progetto. La triangolazione tra manubrio pedane e sella è opportunamente ragionata, comoda in ogni posizione e per ogni stile di guida. Per 6.195 € f.c. si può possedere una Triumph 400 X, questa non è una moto perfetta ma è stata in grado di non farci mai pesare le sue mancanze e i suoi difetti, ci ha fatti sentire a nostro agio, sicuri e sempre pronti a divertirci. Secondo noi è qui che deve guardare la concorrenza.

Abbigliamento utilizzato in collaborazione con:

CABERG Casco Flyon II

SCHEDA TECNICA – TRIUMPH SCRAMBLER 400 X

Dimensioni: larghezza 901 mm, interasse 1418 mm, altezza sella 835 mm, avancorsa 108 mm

Motore: Monocilindrico raffreddato a liquido, 4 valvole, doppio albero a camme in testa, potenza max 40 CV a 8.000 giri/min

Cilindrata: 378 cc

Peso: 179 kg in ordine di marcia

Sospensione anteriore: Forcella Big Piston a steli rovesciati Ø43 mm

Sospensione posteriore: Monoammortizzatore posteriore a gas con serbatoio separato e regolazione del precarico

Impianto frenante: Marchiato ByBre. Ant. da Ø 320 mm e pinza radiale a 4 pistoncini. Post. da Ø 230 mm e pinza flottante a singolo pistoncino

Pneumatici: 100/90 R19 – 140/80 R17

Capacità serbatoio: 13 L

Prezzo: a patire da 6.195 € f.c.

Abbigliamento: Casco Caberg Flyon 2