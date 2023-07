Piaggio Zip 50: l’iconico scooter presenta un’edizione speciale

Il Piaggio Zip è un modello iconico, che evoca ricordi importanti per chi attualmente ha una quarantina d’anni. È stato uno degli scooter più venduti degli anni ’90 ed anche di inizio 2000, piuttosto semplice, ma subito in grado di far registrare vendite importanti. Ora viene celebrato con un’edizione speciale.

Le caratteristiche

La Special Edition si riconosce immediatamente a livello estetico, grazie ad una livrea inedita per lo Zip. È in Nero Cosmo Opaco, con alcune grafiche su fiancate e cerchi in verde fluorescente, ispirate alla street art. La parte, tecnica, invece, resta sempre quella classica di questo modello, con telaio monoculla in acciaio, ruote da 10”, forcella telescopica idraulica ed, al posteriore, un ammortizzatore idraulico singolo. L’altezza della sella è regolabile su tre livelli (750, 765 e 780 mm), mentre il serbatoio è da 6,6 litri.

Per quanto riguarda la dotazione, lo Zip 50 Special Edition propone un gancio portaborse sotto il manubrio, un vano portaoggetti nel retro dello scudo centrale ed il vano sotto sella, dove può essere introdotto un casco integrale. Inoltre, è possibile aggiungere i vari accessori optional dal catalogo Piaggio.

Il motore

Il motore è il classico 49cc Euro 5 ad iniezione elettronica, quattro tempi e tre valvole, ottimizzato per ridurre i consumi. Infatti, il marchio italiano ha dichiarato oltre 40 chilometri con un litro.

Il prezzo

Il prezzo del nuovo Piaggio Zip Special Edition 50 è di 2.299 euro, franco concessionario.